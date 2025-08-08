Robaron de nuevo a una reconocida heladeria del Alto neuquino

Le destrozaron la puerta de entrada durante la madrugada de este viernes. Preocupa la inseguridad a vecinos y comerciantes de la zona, quienes piden reforzar los controles.

Nuevamente un comercio en la zona este del centro de Neuquén fue atacado por delincuentes. Cada vez son más habituales los robos a comercios y viviendas particulares y el aumento de la inseguridad preocupa a los vecinos del barrio que piden mejorar la seguridad del área residencial.

Este viernes, alrededor de las 3 de la madrugada, el local de la cadena de heladerías Grido , ubicado en Santa Fe al 980 , entre calles Ameghino y Basavilbaso, sufrió un intento de robo. Aunque los autores no llegaron a extraer nada, rompieron la puerta principal con un ladrillo, provocando graves daños materiales y costos que deberá afrontar el propietario. Además, no es la primera vez que ingresan, ya que meses atrás también habían sufrido un robo.

El tesorero de la vecinal Centro Este, Emiliano Sayago , aseguró que estas situaciones están empezando a aparecer de forma continua y que en la zona ocurren robos o casos de vandalismo todas las semanas. Por otro lado, explicó que muchas veces los delincuentes aprovechan que es una área comercial, donde muchos de los locales tienen vidriera expuesta, para dar vueltas y pasar desapercibidos mientras buscan la oportunidad de robar.

Sayago expresó que, si bien se encuentran trabajando con la Comisaria Primera en reforzar la presencia policial y brindar mayor seguridad, aún resta trabajo por hacer. "Tenemos cubierto el microcentro, donde está la zona bancaria. En la zona residencial faltaría un poco más", afirmó.

robo grido

Los comerciantes, preocupados por esta situación, aseguraron que la mayoría de los incidentes ocurre al rededor de las 2 y 3 de la madrugada. "En ese horario o a primera hora de la mañana, entre las 6 y 7, que es donde no hay tanta circulación de gente", agregó el responsable de la asociación vecinal.

Alarmados por el crecimiento de la inseguridad, los vecinos se mantienen en contacto permanente a través de grupos de difusión. Por este medio, comparten sobre cualquier hecho sospechoso o eventualidad que ocurra en el barrio, con el objetivo de poder dar aviso rápidamente a las autoridades y facilitar una rápida actuación.

Otro caso de inseguridad en la zona

Días atrás, un local de la zona, ubicado a un kilometro de distancia de la heladería vandalizada, sufrió un robo de mercadería valuada en millones de pesos. En esa oportunidad, el blanco de los delincuentes fue Alto Pathagón, en Alberdi 44, una tienda de indumentaria para nieve y surf skate.

Los minutos que duró el atraco, quedaron captados en las cámaras de seguridad y se puede ver como cuatro motochorros rompieron la reja y destrozaron la vidriera a patadas. Una vez adentro del local, comenzaron a extraer todas las prendas que encontraron a mano, desde la indumentaria exhibida en los percheros hasta la que estaba colocada en maniquíes.

El video del delito se viralizó rápidamente en grupos de Whatsapp, donde los vecinos mostraron su indignación. "Realmente es tierra de nadie Neuquén. Reventaron la puerta, entraron como panchos por su casa, la Policía no vio nada de nada, no encontraron nada. Los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para cortar los candados, romper la puerta y llevarse 25 camperas. La policía dice que no hay oficiales disponibles, que no hay móviles; y lamentablemente la cuestión de la venta está jodida. Mucha impotencia y amargura por tanto esfuerzo", expresaron.

robo comercio del Alto 03 El robo incluyó camperas y accesorios valuados en millones de pesos.

Por el momento no trascendió si los autores fueron identificados, pero el hecho de que ocultaran sus rostros con cascos de seguridad dificulta esa tarea. Los cuatro se retiraron del lugar, con rumbo desconocido, a bordo de dos motocicletas.