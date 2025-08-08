Un municipal violento que quiso ahogar a su expareja en una pileta cumplirá pena de 10 años

El salvaje hecho había ocurrido en febrero de este año y generó una gran indignación entre los vecinos, que lo atraparon y no dudaron en incendiarle el auto.

Tras una audiencia en la Ciudad Judicial, se resolvió que el violento cumpla un castigo de 10 años de cárcel.

Un municipal violento fue condenado a 10 años de prisión efectiva por intentar matar a su expareja, en un hecho ocurrido en febrero de este año en el barrio Belén de la ciudad de Neuquén. La pena fue impuesta este viernes, durante una audiencia de determinación presidida por un tribunal colegiado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad.

El caso fue investigado por la fiscal del caso Lucrecia Sola, de la unidad fiscal de Delitos Contra las Personas, quien inicialmente le había formulado cargos y solicitado su prisión preventiva para proteger a la víctima y a su núcleo cercano.

De acuerdo con la investigación, el hecho de mayor gravedad ocurrió pasada la medianoche del 20 de febrero pasado, cuando el condenado ingresó sin autorización a la vivienda de la víctima, con quien había mantenido una relación de pareja durante 20 años y con la que tiene hijos en común. Una vez dentro, la agredió físicamente, la arrastró hacia el patio y la sumergió por la fuerza en una pileta de lona llena de agua. Fue en ese momento que un familiar golpeó al agresor en la nuca e impidió que concretara el objetivo de matarla. Luego, un grupo de vecinos y personal policial lograron detenerlo cuando intentaba huir.

Un año antes, el 4 de febrero de 2024, el acusado había ido con su expareja y con sus hijos a una feria local. Al regreso, el hombre agredió con golpes de puño a dos de sus hijos, y también a la mujer, cuando intentó intervenir. El mismo día, horas más tarde, fue a la casa de su expareja y de sus hijos, dañó la cerradura del acceso y, una vez dentro, destruyó un televisor y un ventanal.

El 21 de julio pasado, el acusado reconoció su responsabilidad penal por los delitos de lesiones leves, agravadas por el vínculo, violación de domicilio y daño; en concurso real con tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), en calidad de autor.

Prisión preventiva

Por pedido de la fiscal Sola, el condenado estuvo detenido en prisión preventiva desde que intentó matar a su expareja. Es que, durante la etapa de investigación, la fiscalía acreditó que la relación estuvo marcada por distintos episodios de violencia física y psicológica, incumplimientos de medidas judiciales previas y amenazas graves.

fiscal sola La fiscal del caso requirió que continúen las medidas cautelares por los riesgos procesales y el imputado por intento de femicidio llegue detenido al juicio.

Con la sentencia de este viernes, el tribunal, integrado por los jueces Patricia Lupica Cristo, Luis Giorgetti y Gustavo Ravizzoli resolvió imponer la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal, en acuerdo con la querella particular y sin oposición de la defensa: 10 años de prisión efectiva, que comenzaron a cumplirse de manera inmediata.

Le quemaron el auto

El intento de femicidio en el barrio Belén generó una gran indignación entre los vecinos, que no dudaron en incendiarle su auto, un Renault Scenic.

El vehículo se encontraba estacionado sobre calle Rosario, entre Poliansky y Primero de Enero, y quedó totalmente destruido tras el incendio.

Durante el desarrollo de la investigación, la víctima decidió hacer pública la pesadilla que vivía y reveló que el hombre era un empleado municipal. En ese marco, se supo que había sido sumariado y que era un paso previo a una posible desvinculación.

El nombre del condenado se reserva con el fin de que las víctimas no sean identificadas y así, proteger su intimidad.