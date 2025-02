Acusado de intento de femicidio es empleado municipal: la decisión de la Muni

intento femicidio muni.png

¿Quién es el hombre imputado por intento de femicidio?

Se trata de Leonel Eduardo Reyes, trabajador del área de cultura de la Muni de 38 años que fue sumariado tras ser imputado por los hechos calificados como homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por femicidio, en grado de tentativa, en concurso real con violación de domicilio.

De acuerdo con la teoría del caso que investigan las representantes de la unidad fiscal de Delitos Contra las Personas, pasada la medianoche del jueves, Reyes ingresó a la casa de la víctima sin autorización, ya que si bien tienen hijos en común y una relación previa que se extendió por 20 años, están separados desde septiembre de 2023 y divorciados formalmente. Además, tenía una medida cautelar de restricción perimetral que le impedía acercarse a la vivienda.

Leonel Eduardo Reyes - acusado intento femicidio neuquen - trabajador cultura

Un familiar que estaba en la vivienda interrumpió el ataque con un golpe en la nuca del imputado, quien “al no lograr su objetivo, trató de darse a la fuga”. Finalmente, la asistente letrada de Delitos Contra las Personas precisó que fueron vecinos y personal policial quienes frustraron la huida.

"No quiero ser una menos, por favor ayúdenme"

Luego del ataque, la víctima del intento de femicidio se encargó de difundir en las redes sociales su caso de violencia de género y exponer al atacante para buscar protección y apoyo social en su camino por justicia: "Yo hoy elijo confiar en la justicia en que no van a permitir que cinco niños pierdan a su mamá, no quiero ser una menos por favor ayudenme".

Luego de la imputación del viernes, en una entrevista que le realizó este lunes por la mañana R7, Jéssica expresó: "hay muchas chicas que están así hoy en día y lamentablemente tienen que llegar a compartirlo, a mí me sacaron fotos de todos los golpes y lesiones que yo tengo y a mí me dio muchísima vergüenza, pero si no lo hacés queda todo en la nada".

WhatsApp Image 2025-02-24 at 14.48.18 (2).jpeg

"Al saber que ya está preso, va a estar 6 meses preso esperando el juicio, eso la verdad que nos deja mucho más tranquilos a todos, a mi familia, a mis hermanas, mis vecinos, porque ellos estaban siempre todos alerta, la cámara de mi vecina daba mi portón por el mismo tema", concluyó.

Jéssica estuvo en pareja con Reyes desde los 15 hasta los 36 años y pudo contar que él siempre fue así de violento: "pasaba el tiempo y ya iba siendo un poco más fuerte la violencia y empecé a hacerle denuncias en la Comisaría 18, pero eran exposiciones, entonces no se toma muy en serio, no tiene tanto peso como una denuncia penal que fueron las que empecé a hacer".

Durante la audiencia de formulación de cargos, Sola e Inaudi expusieron que durante la relación hubo "violencia física, ejercida mediantes golpes, rotura de elementos, puertas y televisores; y violencia psicológica, consistente en irrumpir en la vivienda de la víctima sin previo aviso, amenazas de muerte, amenazas de prender fuego la casa, celos, control y no aceptar la situación de separación”.

Recordando el episodio extremo del jueves a las 12.30 de la madrugada, Jéssica remarcó: "yo cuando vi como se puso, agarré a mi nene de 4 años a upa y le pedí que se fuera a de mi casa y ahí es cuando me agarra del pelo y me tira al piso, cae mi bebé al piso también", dijo y recordó que la arrastró unos 12 metros hasta una pileta de lona en el patio trasero donde el hombre la metió a la fuerza y ejerció presión con ambas manos y su cuerpo para mantenerle la cabeza sumergida y ahogarla. Para impedirlo, los hijos de 11, 13 y 14 años le arrojaban platos y piedras a su padre hasta que el de 16 le partió una botella en la cabeza y ahí la soltó. El agresor entonces empezó a perseguir al joven que tomó a su hermanito y salió corriendo a lo de un vecino.

auto quemado violento calle rosario.jpg

En este punto, los vecinos del barrio Gran Neuquén Sur intercedieron y retuvieron al violento que intentaba fugarse hasta que la Policía que había recibido el alerta de activación del botón antipánico llegase. La víctima interpretó la actitud como un mensaje claro del vecindario contra la violencia de género que ejercía, y sobre la acción de prenderle fuego el auto, Jéssica recordó cuando hacía un año la persiguió en contramano intentando pisarla: "yo creo que eso fue el desencadenante como para que él entienda realmente que no lo quieren acá y lo que está haciendo está mal" y remarcó: "iba a seguir molestando, iba a seguir acercándose a mi casa, iba a seguir queriéndome chocar con el mismo auto".