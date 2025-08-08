El narcomenudeo no tiene respiro: Policía desbarató otro kiosco narco en Zapala

El principal sospechoso de manejar el kiosco narco fue notificado de la causa y se le otorgó la libertad supeditada.

En el marco de la desfederalizacion de la lucha contra el narcomenudeo en la provincia, la Policía logró desbaratar otro kiosco narco más en la localidad de Zapala e imputar al principal sospechoso de su manejo. Secuestraron dinero y dosis de cocaína y marihuana.

Según informó la Policía neuquina, las pesquisas comenzaron a mediados del mes de julio, cuando personal de brigada externa de la División Antinarcóticos Zapala detectó en un barrio de dicha ciudad movimientos compatibles con la venta de estupefacientes, lo que motivó el inicio de una investigación bajo la autorización y supervisión de la Fiscalía Única de Coordinación y Jefatura de la ciudad de Zapala, a cargo por subrogancia del fiscal jefe de la II Circunscripción, Gastón Liotard.

Mediante las tareas investigativas desplegadas, se pudo establecer que además de la presunta actividad ilegal que se desarrollaba en el domicilio, el principal sospechoso de estar a cargo de ese negocio era un hombre.

kiosco narco zapala (2)

Con toda la prueba reunida, se requirió a la Justicia una orden de allanamiento que se concretó el jueves. Durante el procedimiento, se logró el secuestro de dos teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional, varios recortes de nylon, una balanza de precisión, un morral con envoltorios de droga (dosis ya listas para la venta), una réplica de arma de fuego, tres frascos grandes de vidrio, un envoltorio con 3,18 gramos de cocaína y 20 envoltorios que contabilizan en total 40,20 gramos de marihuana.

Además, durante la diligencia, una persona resultó demorada y, tras tomar comunicación con la fiscalía, quedó en libertad supeditada a la causa.

Desmantelan kiosco narco en las chacras de Cipolletti

Un operativo policial desplegado en la zona de chacras de Cipolletti terminó con el desmantelamiento de un búnker de drogas y la recuperación de vehículos robados, en lo que las autoridades consideraron un procedimiento exitoso que superó ampliamente el objetivo inicial.

El allanamiento, que comenzó como una respuesta a una denuncia por abuso de armas, fue encabezado por el Destacamento 128º de Ferri y contó con la participación del Grupo Especial COER y la División Toxicomanía de la Policía de Río Negro. Con orden judicial, los agentes ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle Esmeralda, donde buscaban evidencias vinculadas con disparos de arma de fuego.

Durante la inspección en el domicilio, los efectivos encontraron una importante cantidad de droga distribuida en ladrillos, además de una balanza de precisión y fertilizantes utilizados para cultivo indoor. En total, se secuestraron 4,068 kilos de marihuana, cuyo valor en el mercado ilegal supera los tres millones de pesos.

bunker narco

El hallazgo fue calificado por las autoridades como un "fuerte golpe al narcotráfico en la región", por el volumen de estupefacientes incautados y por la evidencia del equipamiento destinado al fraccionamiento y producción de droga.

Mientras continuaba el procedimiento, en el patio de la vivienda se encontraron una camioneta Renault Kangoo y una moto Zanella ZR150. Tras la verificación de sus dominios en las bases de datos policiales, se confirmó que ambos rodados tenían pedido de secuestro por robos cometidos en la provincia de Neuquén.