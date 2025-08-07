Las Lajas: cumplirá 5 años de cárcel el asaltante que aterrorizó a la empleada de una despensa

El hecho generó una gran indignación en la localidad neuquina por el violento accionar del delincuente. La fiscalía reveló que es su tercera reincidencia.

El asaltante que fue condenado había logrado apoderarse de un poco más de 140 mil pesos.

El delincuente que aterrorizó a la empleada de una despensa de Las Lajas cumplirá un castigo de cinco años de cárcel efectiva. En una audiencia realizada en la ciudad de Zapala, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo , presentó un acuerdo pleno al que arribó con la defensa de Luis Alberto Carrasco , quien reconoció su responsabilidad en el violento atraco y fue condenado.

De acuerdo a la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) , el pasado 8 de julio, entre las 21:20 y las 21:40 Carrasco ingresó a robar a un local comercial ubicado sobre Avenida Roca, en la ciudad de Las Lajas. Lo hizo con el rostro parcialmente cubierto por un cuello polar y empuñando un cuchillo tipo Tramontina. Una vez dentro, se abalanzó de forma violenta sobre la empleada y la amenazó mientras la obligaba a entregarle el dinero de la caja.

"Juntá la plata, dale, o te pego un tiro" , le dijo en reiteradas ocasiones, al tiempo que le exigía también su teléfono celular. La víctima accedió por temor a ser agredida. El imputado cargó el dinero en una bolsa de nylon verde, junto con algunas golosinas, y huyó del lugar tras robar un total de $141.780 pesos.

Luego de escapar, recorrió cerca de 300 metros, saltó un portón de madera e ingresó al predio de una vivienda donde se deshizo del cuchillo. Luego recorrió aproximadamente 150 metros por el interior del terreno, y saltó un paredón de 2,5 metros para ingresar a un complejo de viviendas, donde se cambió de ropa. Ocultó una bolsa con dinero detrás de un poste, dejó prendas personales en el lugar, y finalmente volvió a saltar un cerco perimetral para salir a la vía pública.

Una vez en la calle, a unos 70 metros del lugar, fue demorado por personal policial tras el aviso de vecinos que habían advertido su conducta.

Un temible prontuario

El delito que Pizzipaulo le atribuyó a Carrasco por este hecho es robo con arma en carácter de autor (artículos 166 inciso segundo y 45 del Código Penal). Además, debido a que el condenado tiene antecedentes penales computables, la funcionaria de la fiscalía requirió que se declare su tercera reincidencia.

En relación a la pena, las partes acordaron la imposición de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. Las víctimas del caso (la empleada y el dueño del comercio) prestaron conformidad para que el caso se resuelva mediante el acuerdo pleno.

Comisaría 27 de Las Lajas.jpg

Finalmente, tanto la fiscalía como la defensa, con el consentimiento de Carrasco, renunciaron a los plazos recursivos con el objetivo de que la condena pueda comenzar a ejecutarse.

El juez de garantías Diego Chavarría Ruíz, quien estuvo a cargo de la audiencia realizada el viernes pasado, avaló el pedido de las partes, declaró responsable a Carrasco y le impuso 5 años de prisión efectiva. Además, el magistrado declaró su tercera reincidencia y remitió el caso a ejecución para que pueda comenzar a cumplirse la condena.

Una víctima muy asustada

El hecho delictivo causó una gran repercusión en Las Lajas debido a que se viralizaron los videos donde quedó registrado el asaltante. Más allá de que el atraco se limitó a no más de tres minutos, la empleada sufrió momentos de terror porque el delincuente la amenazaba y le exigía que permanezca cerca. Uno de los momentos más dramáticos se vivió cuando se retiraba, con la joven buscando protegerse detrás del mostrador ante una posible represalia del autor del atraco.