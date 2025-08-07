Perdió el control, chocó contra el guardarraíl y volcó sobre la Ruta 7

El accidente fue protagonizado por una conductora de 44 años, que resultó ilesa. El tránsito no fue interrumpido pero se formaron importantes colas.

Una vez más, la Ruta Provincial 7 es noticia por un siniestro aunque en este caso no hay que lamentar personas heridas. Ocurrió pasadas las 15:30 de este jueves y fue protagonizado por la conductora de una camioneta, que perdió el control y tras chocar contra el guardarraíl, terminó volcando. En esas circunstancias, rozó un camión que circulaba por el otro carril.

El accidente ocurrió en jurisdicción de la ciudad de Centenario, a la altura del cruce de la ruta con Calle 3. Por motivos que están bajo investigación, una mujer de 44 años que conducía una Toyota Hilux colisionó contra el guardarraíl y volcó sobre el lateral derecho. En el violento recorrido, rozó un camión Mercedes Benz de la empresa Expreso Oro Negro.

El subcomisario Damián Jorquera se encargó de destacar a LMNeuquén que tanto la Policía provincial como personal de los Bomberos de Centenario acudieron en forma inmediata al lugar y comprobaron que la conductora de la camioneta no había sufrido heridas. “No fue necesario trasladarla”, precisó el jefe policial. Además de los uniformados y los bomberos, concurrió una ambulancia del hospital centenariense.

Circulación de vehículos restringida momentáneamente

Más allá de que no hubo consecuencias para la salud de la conductora, las fuerzas de seguridad provinciales se vieron obligadas a restringir la circulación de vehículos hasta alrededor de las 16:30. Por esta razón, se formó una importante cola en sentido Centenario-Neuquén.

vuelco Ruta 7 Gentileza Policía del Neuquén

Con el auxilio de los Bomberos, explicó Jorquera, se retiró la camioneta y el camión, como no resultó con daños, fue estacionado sobre la banquina.

En tanto, la camioneta, propiedad de una empresa de Plottier, resultó con daños destacados y estaba previsto que sea trasladada por una grúa.

vuelco Ruta 7 Gentileza Policía del Neuquén

La seguidilla de choques y vuelcos en la Ruta 7 tiene un antecedente muy cercano: hoy por la mañana, a primera hora, se registró una colisión en cadena a la altura del derivador de la Avenida Doctor Ramón.

De acuerdo a lo relevado por LMNeuquén, un patrullero se vio obligado a estacionar detrás de la cadena de autos chocados para evitar inconvenientes y que la circulación de vehículos no se vea obstaculizada. En cuanto a los automovilistas involucrados, resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales en algunos de los vehículos.

Los efectivos de Tránsito se encargaron de organizar el tráfico por el carril libre para evitar nuevos siniestros antes del Nodo vial. De esta manera, se generaron largas filas de espera que avanzaron intercaladamente.

Un choque mortal reciente

Uno de los siniestros recientes más graves ocurridos sobre la Ruta 7 tuvo como víctima a una motociclista de Centenario. El hecho acaeció la semana pasada, en el cruce con la Calle 5.

El accidente tuvo como protagonistas a una automovilista, que cruzó en rojo y colisionó a la motociclista que, por el terrible impacto, murió en el acto. En tanto, la conductora del auto se dio a la fuga. Inspectores municipales que se encontraban en forma circunstancial en el lugar comprobaron que la automovilista cruzó en rojo.

Entrevistado por LMNeuquén, Damián Jorquera, comisario jefe de la división Tránsito de Centenario, informó que la víctima fatal circulaba en una moto blanca de 110 centímetros cúbicos que circulaba por colectora este de Ruta 7. "Por testigos presenciales, tenía el semáforo habilitado, ella cruza Ruta 7". Acerca de la dinámica del accidente, agregó que un vehículo que se movilizaba desde Neuquén a Centenario pasó en rojo, la chocó y se dio a la fuga del lugar.