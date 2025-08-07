Choque en cadena en Ruta 7: complicaciones en el acceso al derivador

Este jueves por la mañana alrededor de las 8:30 se registró un accidente en Ruta 7. Solo hubo daños materiales.

Tres autos quedaron implicados en un choque en cadena sobre Ruta 7 en dirección a Neuquén , justo antes del derivador a la avenida Doctor Ramón. El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 sobre el carril derecho, ocasionando un estancamiento de la circulación y demoras para acceder al centro.

De acuerdo a lo relevado por LMNeuquén , un patrullero estacionó detrás de la cadena de autos chocados para asegurar el debido procedimiento. En tanto, los conductores resultaron ilesos y solo registraron daños materiales.

A raíz del choque, un efectivo de tránsito comenzó a organizar el tráfico alternando entre los dos carriles para evitar nuevos siniestros antes del Nodo vial. De esta manera, se generaron largas filas de espera que avanzaron intercaladamente.

SFP Socavon de derivador rulo ruta 7 cañadon de las cabras (6).JPG Más de 20.500 autos ingresan por día a Neuquén por Ruta 7 desde Centenario y el Tercer Puente. Sebastián Fariña Petersen

En consecuencia, se recomienda circular con precaución debido a la complejidad que adquirió la dinámica vehicular. Cabe destacar que de acuerdo a los datos de la Municipalidad de Neuquén la ciudad viene registrando un incremento de la cantidad de vehículos que ingresan. Desde la ex Ruta 7, Avenida Alfonsín, más de 20.570 vehículos ingresan por día desde Centenario y el Tercer Puente, según la medición de un puente peatonal de Alta Barda, en el trayecto Norte-Sur.

Choque fatal en Ruta 7 en Centenario: avanza la investigación

El primer día de agosto, alrededor de las ocho ocurrió un trágico accidente de tránsito en Centenario. El choque fatal fue registrado en Ruta 7 protagonizado por una moto y un auto que circulaban en la zona, por calle 5.

De acuerdo a la información relevada, la motociclista murió en el acto y la conductora del auto se dio a la fuga. A partir de testimonio de inspectores municipales que presenciaron el siniestro, trascendió que la automovilista cruzó en rojo.

Entrevistado por LMNeuquén, Damián Jorquera, comisario jefe de la división Tránsito de Centenario, informó que la víctima fatal circulaba en una moto blanca de 110 cc que circulaba por colectora este de Ruta 7. "Por testigos presenciales, tenía el semáforo habilitado, ella cruza Ruta 7". Acerca de la dinámica del accidente, agregó que un vehículo que se movilizaba desde Neuquén a Centenario pasó en rojo, la atropelló y se dio a la fuga del lugar.

choque fatal motociclista centenario ruta 7 Sebastián Fariña Petersen

Mientras se realizaban las pericias, la conductora se presentó en la Comisaría Quinta para ponerse a disposición de la Justicia. El caso conmovió a la comunidad de Centenario porque la víctima fatal, identificada como Elizabeth Martinez, de 53 años, era una vecina que volvía de llevar a su hijo a la escuela secundaria.

Al día siguiente, se realizó la imputación de la conductora. La fiscal a cargo de la causa, Guadalupe Inaudi, con el acompañamiento de la asistente letrada Agustina Jarry, formuló cargos a C.S.S por haber causado la muerte de Elizabeth Martínez. Atribuyó a la mujer el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por darse a la fuga y no intentar socorrer a la víctima.

Además, solicitó que se le imponga a la mujer la obligación de presentarse semanalmente en una comisaría, así como también la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo durante seis meses, mientras se esperan avances en la investigación.