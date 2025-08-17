Microtráfico de drogas en una casa: encontraron cocaína, dinero y una pareja fue detenida

El allanamiento para dar con este botín fue en Rincón de los Sauces. El domicilio de la pareja detenida quedó clausurado de forma preventiva. Los detalles.

Este viernes la División Antinarcóticos de Añelo realizó un allanamiento solicitado por el área encargada de Narco criminalidad en relación con una causa de microtráfico de drogas . El operativo resultó exitoso y lograron encontrar drogas, dinero y municiones .

El operativo comenzó a raíz del aporte de un vecino, que alertó movimientos sospechoso en una vivienda de la localidad de Rincón de los Sauces . Durante ocho días se realizaron tareas de inteligencia, donde se observó un constante ingreso y salida de compradores. En este sentido, la doctora Silvia Moreira -a cargo de la coordinación de la Fiscalía de Narco criminalidad- reunió la evidencia necesaria para solicitar una orden de allanamiento.

Durante el registro minucioso de la vivienda incautaron distintos elementos de interés a la causa que quedaron secuestradas en calidad de evidencias. Los efectivos secuestraron 270 gramos de cocaína , 1.200.000 pesos en efectivo, una camioneta y otro vehículo el cual habría sido utilizado para maniobras ilícitas y municiones.

microtráfico rincon de los sauces (1)

De esta forma, el operativo que contó con la colaboración de la comisaría n°35 de Rincón de los Sauces, terminó con la detención de una pareja de 43 y 46 años de edad. A su vez, el domicilio donde se realizó el operativo contra el microtráfico quedó con clausura preventiva.

Contra el tráfico en Neuquén: un QR para denunciar la venta de drogas

A fines de junio pasado, la Municipalidad de Neuquén comenzó la campaña de difusión del código QR que permite denunciar la venta de drogas en la capital provincial. Diversas cartelerías en la ciudad ya acercan a la comunidad el acceso rápido para denunciar ante la fiscalía local.

A través de cartelería en el transporte público urbano, en las oficinas municipales y en la vía pública, empezó a materializarse el convenio que firmaron a principios de mes el fiscal general José Gerez y el intendente Mariano Gaido, con el acompañamiento del gobierno provincial, a través del gobernador Rolando Figueroa.

El código QR fue diseñado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y permite que los vecinos y vecinas puedan denunciar la venta de drogas de forma anónima y segura, para utilizar esa información en las investigaciones que impulsa la fiscalía de narco criminalidad y la Policía provincial.

microtráfico qr.jpg El municipio neuquino difundirá el código QR que permitirá hacer denuncias anónimas sobre venta de drogas. Gentileza MPF

El convenio firmado entre el MPF y la municipalidad capitalina estableció la difusión del código QR, en los términos de la Resolución 14/25 firmada por el fiscal general. Dicha resolución impulsó acciones conjuntas del organismo con los municipios y las empresas públicas y privadas de la provincia, para implementar campañas mediante cartelería, spots de radio y televisión, contenidos para redes sociales y documentación oficial, con el objetivo de ponerlo al alcance de los vecinos y vecinas de cada ciudad.

El código QR fue diseñado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y permite que los vecinos y vecinas puedan denunciar la venta de drogas de forma anónima y segura, para utilizar esa información en las investigaciones que realiza la fiscalía de Narcocriminalidad y la Policía provincial.