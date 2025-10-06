Intento de toma en San Patricio del Chañar: la policía evitó el desalojo y dos personas fueron demoradas

Un grupo de vecinos intentó ocupar un terreno frente al barrio 188 Viviendas, pero se retiró antes de que se concretara la orden judicial.

El viernes por la noche se vivieron momentos de tensión en San Patricio del Chañar , cuando un grupo de personas intentó ocupar un terreno ubicado frente al barrio 188 Viviendas. La rápida intervención policial impidió que la situación derivara en un desalojo forzoso. Dos hombres fueron demorados durante la madrugada , aunque finalmente los ocupantes se retiraron por voluntad propia antes de que la Justicia hiciera efectiva la orden.

De acuerdo con lo informado por el comisario Eduardo Díaz, jefe de la Comisaría N°13, el intento de toma comenzó cerca de las 0:30 del sábado . “Fuimos notificados de que un grupo de personas tenía intenciones de ocupar un lugar que ellos consideraban sin propietario. Cuando llegamos, eran aproximadamente 50 personas organizadas, escondidas entre las chacras de las inmediaciones ”, explicó el jefe policial.

Según relató Díaz, el operativo se extendió durante toda la madrugada y parte de la mañana del sábado. “Por suerte no tuvimos que llegar al desalojo. Con la intervención del personal y de los propios vecinos que trataron de impedir la ocupación, logramos evitar que la situación se concretara”, señaló en declaraciones radiales.

Durante la actuación, la Policía demoró a dos hombres y secuestró varios elementos que confirmaban la intención de permanecer en el lugar: reposeras, mantas, frazadas, una carpa y bolsas de dormir. “Todo indicaba que el objetivo era instalarse ahí de manera irregular”, precisó el comisario.

"Vecinos de la localidad", la justificación

Respecto a la procedencia de las personas involucradas, Díaz aclaró que se trataba de vecinos de San Patricio del Chañar. “Son oriundos de acá. Es importante destacar que la mayoría de las familias están registradas y trabajan con la Municipalidad para acceder a un terreno y otros programas habitacionales. Pero dentro de ese grupo, un pequeño número intentó llevar a cabo este tipo de medidas, presionando al Estado municipal”, indicó.

El jefe policial explicó además que la Policía ya había advertido sobre posibles intentos de ocupación y mantenía contacto permanente con la Fiscalía de Delitos Económicos, que interviene en el caso. “Hubo una orden de desalojo que se emitió en la mañana del sábado, pero no fue necesario aplicarla. Las personas se retiraron de manera voluntaria al comprender que la medida era inminente”, añadió.

“No es la forma de acceder a una vivienda”

Díaz subrayó que este tipo de acciones no tienen fundamento legal y que no representan una vía válida para resolver la falta de terrenos. “Nosotros ya habíamos advertido que no es la forma de intentar acceder a una vivienda o a un terreno. Nosotros estamos para evitar cualquier intento de ocupación, venga de quien venga”, sostuvo.

La Comisaría 13 de San Patricio del Chañar intervino en las averiguaciones, que están a cargo de la Fiscalía.

El comisario remarcó que la situación se desarrolló sin incidentes mayores y que la prioridad fue preservar la paz social en la comunidad. “Fue una situación confusa porque entre los presentes había vecinos que querían impedir la ocupación y otros que querían permanecer. Afortunadamente, se logró resolver sin que nadie resultara herido”, valoró.

Por último, Díaz aclaró que el predio en cuestión no estaba abandonado, como sostenían los ocupantes, sino que es un espacio público con un destino determinado. “Ese lugar está siendo utilizado como una canchita del barrio y pertenece a un loteo donde se entregaron viviendas. Está previsto para que el municipio disponga allí un espacio verde o de fiscalización en el futuro. Bajo ninguna circunstancia está habilitado para ocuparlo”, concluyó.