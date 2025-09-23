Una concejal embistió con su camioneta a un joven trabajador que iba en bicicleta

El incidente vial está en investigación. El accidentado, de 25 años, sufrió algunas lesiones pero de menor consideración.

Un hecho que todavía se encuentra bajo investigación generó sorpresa y preocupación entre los vecinos de San Patricio del Chañar durante la mañana de este martes. Se trata de un siniestro vial en el que estuvo involucrada una concejal de la localidad, quien embistió con su camioneta a un joven que circulaba en bicicleta rumbo a su trabajo.

De acuerdo con la información oficial, el accidente ocurrió cerca de las 8 en la intersección de las calles Ruca Choroi y Villa Traful. Personal de la Comisaría 13 fue alertado del hecho y rápidamente se trasladó al lugar. Al llegar, se encontraron con la víctima, un trabajador de 25 años, que había caído tras el impacto con el vehículo conducido por la edil Micaela Candia, una camioneta Chevrolet gris que luego fue secuestrada por orden judicial.

En los primeros minutos, se generó confusión, ya que la concejal no estaba en la escena cuando arribó la Policía. Eso dio lugar a la especulación de que se había dado a la fuga. Sin embargo, esa versión fue descartada a partir del relato del propio ciclista y de posteriores verificaciones, incluso mediante filmaciones del siniestro.

El comisario Emilio Díaz, a cargo de la unidad policial, explicó lo sucedido en diálogo con LMNeuquén: "La conductora no lo vio y lo embistió. Pero no lo atropelló, ni fue una embestida grande. Más tarde, se pudo ver en algunas filmaciones que había sido una caída", sostuvo. Según el testimonio del joven, tras el choque, la concejal descendió de la camioneta y se acercó a preguntarle cómo estaba.

"Él le dijo que solo quería ir a su trabajo; entonces ella le manifestó que le avisara cualquier cosa", relató Díaz. El muchacho, que presentaba dolores producto de la caída, se dirigía en bicicleta hacia su empleo, mientras que la concejal trasladaba a sus hijos a la escuela. En ese contexto, la edil aportó algunos de sus datos personales al ciclista para que pudieran contactarla en caso de ser necesario.

El trabajador fue trasladado al centro asistencial de El Chañar, donde se constató que las lesiones no revestían gravedad. "Son leves", confirmó el comisario Díaz. No obstante, la investigación continúa abierta y será la Justicia la que determine las responsabilidades del hecho.

La fiscalía de Delitos contra las Personas intervino de inmediato y ordenó el secuestro del vehículo para realizar las pericias correspondientes. Este procedimiento busca esclarecer con precisión cómo se produjo el accidente y si existió alguna infracción adicional.

El episodio corrió "de boca en boca" generando una ola de especulaciones y versiones distintas a la que ofreció la Policía. Aún se esperan los resultados de algunas pericias y las definiciones de la fiscalía.