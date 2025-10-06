Una por una, las canciones que cantó Javier Milei en el Movistar Arena durante la presentación de su libro

El Presidente ofreció un show con “La Banda Presidencial" y Lilia Lemoine como corista. Interpretaron temas de Charly García, Sandro y Ataque 77, entre otros.

El presidente Javier Milei encabezó este domingo un show musical en el Movistar Arena, en la ciudad de Buenos Aires, previo a la presentación de su libro La Construcción del Milagro. El mandatario subió al escenario acompañado por su grupo “La Banda Presidencial”, integrada por Alberto “Bertie” Benegas Lynch en batería, Joaquín Benegas Lynch en guitarra, el periodista Marcelo Duclós en bajo, la diputada Lilia Lemoine y Ana Tamagno en coros, Fernando Mezzina en teclados y Hernán Scarfó en guitarra.

Durante el recital, Milei interpretó varios clásicos del rock nacional y popular, entre ellos Demoliendo Hoteles y Tu vicio de Charly García —esta última con la letra modificada a “Soy capitalista”—, El rock del gato de Los Ratones Paranoicos, Blues del equipaje de La Mississippi, No me arrepiento de este amor de Ataque 77, Dame fuego de Sandro, Hava Nagila (tradicional judía) y Libre de Nino Bravo.

Entre tema y tema, el Presidente agradeció a los funcionarios, legisladores y militantes de La Libertad Avanza. “Quiero darle las gracias a cada uno de los que pudieron hacer el esfuerzo para que yo esté aquí. Dar las gracias a los funcionarios, diputados y senadores que están aquí. Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo ”, expresó.

Milei en el Movistar Arena

Mensaje a la militancia y la oposición

También mencionó a los jóvenes de su espacio y a la militancia libertaria: “Quiero darle las gracias a los jóvenes de La Libertad Avanza, a la agrupación de la púrpura y a Las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

El evento se desarrolló en medio de una crisis política para el oficialismo, evidenciada en la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, aunque Milei evitó hacer mención al tema durante el acto. Sí aprovechó el escenario para apuntar contra el kirchnerismo: “¿Escuchaste kirchnerista? Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra”.

Las canciones que cantó Javier Milei en el acto

Panic Show - La Renga

Embed Javier Milei cantó acapella Panic Show de La Renga en la apertura de la presentación de su nuevo libro.https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/j59KJjbZzF — Corta (@somoscorta) October 6, 2025

Demoliendo Hoteles - Charly García

Embed "Demoliendo Hoteles":

Porque Javier Milei interpretó esa canción de Charly García para la presentación de su libro en el Movistar Arena pic.twitter.com/fERkrBCuH8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 6, 2025

Blues del Equipaje - La Mississippi

Embed Javier Milei y su Banda Presidencial tocaron Blues del equipaje de La Mississippi con proyecciones de sus encuentros con Donald Trump de fondo.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/pTjM3ptyKg — Corta (@somoscorta) October 7, 2025

Rock del Gato - Los Ratones Paranoicos

Embed Javier Milei cantó El rock del gato de Ratones Paranoicos en la presentación de su nuevo libro.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/fA5u8mu0KL — Corta (@somoscorta) October 7, 2025

No me arrepiento de este amor - Gilda (interpretado por Lilia Lemoine)

Embed "Lemoine":

Porque Javier Milei cantó #NoMeArrepientoDeEsteAmor junto a Lilia Lemoine en el Movistar Arena pic.twitter.com/4JpdAOGz61 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2025

Dame Fuego - Sandro

Embed "Sandro":

Porque Javier Milei interpretó #DameElFuegoDeTuAmor en el Movistar Arena pic.twitter.com/K6hmZdrPjg — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2025

Libre - Nino Bravo

Embed "Nino Bravo":

Porque Javier Milei cantó #Libre en el Movistar Arena pic.twitter.com/BRYKs5oCVk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2025

Himno Nacional Argentino