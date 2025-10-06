La aclaración de ATEN sobre la jornada por la educación pública de este miércoles: ¿Qué pasa con las clases?

El gremio confirmó que el 8 de octubre será de lucha para los trabajadores del sector, pero ¿qué actividades implica?

El gremio docente ATEN aclaró que la jornada del miércoles 8 de octubre será una instancia nacional de visibilización en defensa de la educación pública , con actividades en las seccionales. La explicación surge ante consultas sobre posibles medidas de fuerza en el marco de reclamos docentes en otras provincias, en las cuales se confirmó el paro.

El gremio docente explicó este lunes que no habrá paro de actividades en ninguna institución de la provincia de Neuquén el miércoles , pese a las consultas que circularon entre trabajadores de la educación y familias ante la convocatoria nacional de distintos sindicatos del país.

La Comisión Directiva Provincial informó mediante un comunicado que la jornada prevista para el miércoles será una “Jornada nacional de visibilización en defensa de la educación pública” , pero que no implica una medida de fuerza ni suspensión de clases .

Actividades en las seccionales, pero sin suspensión de clases

Según detallaron desde el gremio, la propuesta se enmarca en una acción nacional de CTERA para destacar los reclamos del sector, pero en Neuquén las actividades se realizarán con asistencia a los lugares de trabajo.

“El miércoles 8 habrá actividades en todas las seccionales de ATEN —radios abiertas, streaming, panfleteadas, entre otros— con asistencia a los lugares de trabajo, sin paro ni convocatorias a asambleas”, indicó el comunicado.

De esta manera, las clases se desarrollarán con normalidad, aunque en varias escuelas podrían organizarse actividades simbólicas o de difusión vinculadas con la defensa de la educación pública.

Diferencias con otras provincias

La aclaración de ATEN surge luego de que la facción disidente del SUTEBA, denominada Multicolor, anunciara un paro docente en la provincia de Buenos Aires para el mismo día, en reclamo de mejoras salariales y con una extensa lista de demandas políticas y sociales.

La medida bonaerense, impulsada por sectores que no responden a la conducción de Roberto Baradel, no tiene alcance en Neuquén ni fue adoptada por ATEN, que mantiene su propio plan de acción dentro del marco de CTERA.

Mientras tanto, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) definió un paro nacional recién para el martes 14 de octubre, al que podrían sumarse los gremios de todo el país, incluyendo Neuquén, en reclamo por la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la apertura de la paritaria nacional.

Qué ocurrirá esta semana en las escuelas neuquinas

Por el momento, en Neuquén no se prevén días sin clases esta semana. El feriado trasladado del viernes —que será no laborable en todo el país— será el único día sin actividad escolar. El resto de la semana transcurrirá con normalidad, aunque en algunas escuelas podrían verse carteles, actividades de difusión o breves pausas simbólicas para sumarse a la jornada de visibilización.

Desde ATEN remarcaron que el objetivo es “defender la educación pública y visibilizar los reclamos del sector sin afectar el dictado de clases”, y reiteraron que no se convocó a asambleas ni a suspensión de tareas, las clases se dictarán con normalidad.