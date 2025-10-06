Acusaron a la compradora compulsiva con tarjetas robadas y la vigilarán en forma permanente

La fiscalía neuquina reveló que la estafadora atrapada en el barrio San Lorenzo arrastra múltiples antecedentes y solicitó que se le coloque una tobillera.

La fiscalía logró comprobar que la mujer realizó compras por más de 13 millones de pesos.

La neuquina especialista en realizar compras millonarias con tarjetas de crédito y débito robadas fue acusada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y se dispuso que permanezca presa en su casa, con una consigna policial.

Durante una audiencia realizada el sábado, la fiscal del caso Valeria Panozzo formuló cargos a la mujer, a la que le atribuyó haber realizado una serie de compras con tarjetas de crédito que no le pertenecían mediante maniobras de defraudación cometidas en comercios de Neuquén y de Cipolletti.

La imputada, identificada por sus iniciales como R.E.M., tiene un largo historial de estafas que se remonta a septiembre de 2023 y se extiende a junio de 2025.

Según explicó la representante del MPF, entre el 24 y 25 de septiembre de este año, la imputada realizó 13 compras por una suma que supera los 13 millones de pesos en locales comerciales ubicados en Cipolletti y en la ciudad de Neuquén.

Entre los lugares donde efectuó las operaciones se encuentran un local de indumentaria, una casa de electrodomésticos, una farmacia, una sucursal de un supermercado y un comercio de venta de porcelanatos, entre otros.

Una seguidilla de hechos desde 2023

La fiscal del caso calificó los hechos en el delito de estafa mediante el uso de tarjeta de compra, dos hechos en concurso real y en calidad de autora (artículos 173, inciso 15, en función del 172; y 45 del Código Penal).

Tras describir los hechos, Panozzo explicó que la acusada cumplió una condena por este tipo de delitos y es investigada por hechos similares en otros legajos. En dos de ellos, los que estaban más avanzados, también le formuló cargos.

En un caso, precisó que el 19 de octubre de 2023 compró indumentaria por casi $200 mil en un local comercial de calle Roca de Neuquén, utilizando una tarjeta adicional a nombre de otra persona; mientras que el 9 de junio de este año, defraudó al comercio Chaperman por un total de $803.800, mediante una técnica de pago similar.

fiscal valeria panozzo.jpg

Panozzo encuadró el accionar de R.E.M. provisoriamente como defraudación especial por el uso de tarjetas de crédito o débito ajenas, en calidad de autora, conforme los artículos 173 inciso 15 y 45 del Código Penal.

Prisión domiciliaria y rondines

Durante la audiencia, la fiscal solicitó que se imponga la prisión domiciliaria de la acusada por el plazo de dos meses, con consigna policial hasta la colocación de una tobillera electrónica. Cumplido ese requisito, pidió que la medida pase a ser supervisada mediante rondines policiales.

Fundó el pedido en la solidez de la imputación, los antecedentes penales de la acusada y el riesgo de fuga, debido a que cuenta con varias investigaciones en trámite y causas próximas a la etapa intermedia.

La defensa no se opuso al requerimiento y el juez de garantías Lucas Yancarelli tuvo por formulados los cargos en las tres investigaciones. Además, fijó un plazo de cuatro meses para concluir la etapa de investigación y dispuso la prisión domiciliaria solicitada por el MPF.

La delincuente fue apresada la semana pasada durante un procedimiento encabezado por el personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones.