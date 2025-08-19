Peligrosa persecución por la ex Ruta 22: entre cuatro patrulleros recuperaron una Hilux robada

El robo de la camioneta ocurrió en el barrio Valentina Sur este martes por la mañana. La persecución terminó en Plottier.

Una peligrosa persecución causó conmoción este martes por la mañana en la Avenida Mosconi (ex Ruta 22), cuando la Policía debió perseguir a un ladrón que huía con una camioneta robada hacia Plottier . El robo se dio cuando el propietario de la camioneta bajó y la dejó en marcha. Las recomendaciones de la Policía.

La comisario Patricia Silva, jefa de la Comisaría 44 del barrio Valentina Sur, comentó en declaraciones radiales que el hecho tuvo lugar este martes por la mañana, cuando un hombre fue a bordo de su camioneta Toyota Hilux a la salita del barrio para llevar a su hijo.

Confiado porque eso le tomaría unos pocos segundos, el propietario dejó la camioneta en marcha e ingresó con su hijo al establecimiento. Sin embargo, un ladrón oportunista que andaba al acecho vio esta secuencia y se subió rápidamente al asiento del conductor, tras lo cual aceleró y se dio a la fuga del sector.

Cuando el dueño de la Hilux salió a la calle, se encontró con que su vehículo ya no estaba y dio aviso a los efectivos de la Comisaría 44, que rápidamente iniciaron un patrullaje por las inmediaciones y avisaron a otras unidades sobre lo ocurrido, informando que se trataba de una camioneta color champagna, su dominio y otras características.

ON - Comisaria 44 Valentina Sur (2).jpg Omar Novoa

A los pocos minutos, un efectivo de la Comisaría 46 que se encontraba cumpliendo una consigna en una vivienda de Plottier, vio pasar a la camioneta y dio aviso inmediato a sus pares de la 44, saliendo él mismo en procura también del delincuente.

La persecución se extendió a lo largo de unas cuantas cuadras y hasta se trasladó a la Avenida Mosconi, por lo que sorprende que se hayan registrado lesionados ni otros autos siniestrados producto del operativo. "Fue una persecución bastante importante porque este hombre que iba manejando la camioneta hizo algunas calles en contramano, poniendo en riesgo su vida y de los transeúntes", comentó la comisario Silva.

Finalmente, los policías lograron dar alcance al ladrón sobre las calles Pasaje Yucas y Las Lavandas, cuando el conductor perdió el control del vehículo al ser interceptado por un móvil policial. En el lugar se procedió a la demora del hombre, quien se resistió a la aprehensión, por lo que fue necesaria la intervención conjunta de los efectivos de ambas unidades para su reducción. Al menos cuatro móviles policiales participaron del operativo.

plottier cartel generica -valida 1200-

Un descuido habitual

Ahora, el sospechoso permanece demorado y a disposición de la fiscalía interviniente. Por el momento, no se informó que haya ido armado.

Por último, la jefa policial resaltó la importancia de tomar ciertos recaudos, ya que este tipo de hurtos que se dan en circunstancias en que los conductores dejan sus vehículos en marcha y se alejan, ocurren "muy seguido".

"Hay personas que creen que no pasa nada, pero hay muchos oportunistas. No digo que sea responsabilidad del conductor, pero entre todos nos tenemos que comenzar a cuidar y estar más alertas", destacó.

La camioneta fue secuestrada y será devuelta a la brevedad a su propietario.