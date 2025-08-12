Robo, persecución e incendio: tres menores robaron un auto y lo chocaron contra una casa

Los adolescentes habían robado el auto el fin de semana y protagonizaron el violento accidente este martes. Fueron trasladados de urgencia al hospital.

En la madrugada de este martes, la Policía protagonizó una inédita persecución que terminó con un fuerte choque y el incendio del vehículo. El auto fue robado por tres menores, quienes terminaron detenidos.

En momentos que los delincuentes escapaban a gran velocidad, perdieron el control del vehículo y terminaron chocando contra una vivienda ubicada en una esquina. Como consecuencia del fuerte impacto se originó un incendio que debió ser extinguido con la intervención de los bomberos.

Todo ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires , en Villa Soldati. Allí, l os ocupantes del vehículo, de 15, 16 y 17 años , salieron rápidamente del Citroën C3 Picasso cuando empezó el fuego. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital General de Agudos José María Penna con politraumatismos leves y consigna policial.

persecución incendio

Las llamas, que destruyeron completamente el vehículo, afectaron también a una pared exterior de la casa y fueron extinguidas. Dos dotaciones de Bomberos trabajaron para apagar las llamas que afectaron también la pared de la vivienda contra la que los delincuentes chocaron.

Asimismo, los efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) también se hicieron presentes para asistir a los tres menores de edad sospechosos.

La persecución comenzó luego de que efectivos policiales detectaran que el vehículo hacía maniobras raras y circulaba a contramano en las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en la zona del sur de Flores. Ante el pedido de detención que realizó la Policía, el conductor aceleró y emprendió la fuga.

Según trascendió, se constató que el auto tenía una alerta por haber sido robado el último sábado. La denuncia había sido radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12.

persecución

Persecución fatal: chocaron contra un poste y murieron cuando escapaban

Dos hombre murieron durante una persecución policial. La situación ocurrió la semana pasada, luego de que los sospechosos escaparan de un control policial junto a otra motocicleta. Los motociclistas, que se trasladaban a alta velocidad entre las calles 143 y 60, en la ciudad de La Plata, perdieron el control al chocar contra el cordón y un poste de luz.

La moto involucrada en el accidente fue una Honda Titan negra. Tras la colisión, los ocupantes, identificados como Gabriel Nicolás Franco, de 29 años y Charly Enrique Maidana de 35, quienes quedaron tendidos sobre el pavimento per luego fallecieron.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) detectaron a dos motos que, al advertir la presencia del patrullero, emprendieron la fuga a gran velocidad. La Honda Titán con dos ocupantes a bordo, intentó cruzar una transitada avenida esquivando un auto, pero perdió el control y terminó impactando contra una columna de alumbrado público, como se ve en los videos de las cámaras de seguridad.

La carátula del caso fue fijada como homicidio culposo, lesiones culposas y resistencia a la autoridad y la persecución se encuentra en investigación bajo la órbita de la fiscalía de Virginia Bravo.