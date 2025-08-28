Ataque masivo en Ucrania: bombardeo de Rusia dejó al menos 14 muertos y destruyó edificios de la Unión Europea

Misiles y drones rusos golpearon la capital de Ucrania y causaron víctimas fatales, entre ellas tres menores, y severos daños estructurales.

Un ataque masivo con misiles y drones ejecutado este jueves por Rusia en la capital de Ucrania , Kiev , causó al menos 14 muertos , entre ellos 3 menores de 2, 14 y 17 años, y decenas de heridos. Las autoridades confirmaron también decenas de heridos .

"Horrible y deliberada matanza de civiles . Los rusos no están eligiendo poner fin a la guerra, sino atacar de nuevo", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , en una publicación en sus redes sociales.

De acuerdo con información aportada por la Fuerza Aérea de Ucrania, el Kremlin lanzó 598 drones de ataque y 31 misiles de diferentes tipos en todo el territorio enemigo.

Estos números, además de significar el primer ataque ruso combinado en Kiev en semanas, convierten a esta ofensiva en una de las más importantes de todo el conflicto.

"Rusia elige balística en lugar de la mesa de negociaciones", cuestionó Zelenski, también en X. Y agregó: "Esperamos una respuesta de todos en el mundo que han pedido paz, pero ahora más a menudo permanecen en silencio en lugar de tomar posiciones de principios".

Los bombardeos nocturnos sobre la capital ucraniana dejaron también un saldo de al menos 48 heridos, de acuerdo con el jefe de la administración militar local, Timur Tkachenko.

Las autoridades informaron que las brigadas de emergencia trabajaban en la remoción de restos de edificios alcanzados por los proyectiles.

El edificio de la UE en Kiev, alcanzada por el ataque ruso

Uno de los puntos más sensibles del ataque fue la delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev, que resultó dañada. Fotografías difundidas por funcionarios europeos muestran oficinas con vidrios destruidos y mobiliario afectado por la onda expansiva.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresó su “horror” ante la ofensiva y acusó a Moscú de actuar con total desprecio hacia la población civil y las instituciones internacionales.

“La UE no se intimidará. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente”, declaró el funcionario en sus redes sociales.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró que la Unión Europea (UE) mantendrá la máxima presión sobre Rusia con más sanciones.

“El ataque de anoche se produjo muy cerca de la misión diplomática, la representación de nuestra Unión. Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Éste es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego”, dijo Von der Leyen.

El edificio del British Council también fue alcanzado por la ofensiva. Por eso, el primer ministro británico, Keir Starmer, manifestó: "Mis condolencias están con todos los afectados por los insensatos ataques rusos contra Kiev, que han dañado el edificio del British Council".

"Putin está matando a niños y civiles, y saboteando las esperanzas de paz. Este derramamiento de sangre debe terminar", añadió en la red social X.

Rusia atacó Kiev con misiles y drones hipersónicos

La ofensiva rusa de la pasada madrugada se caracterizó por el uso combinado de drones y misiles hipersónicos Kinzhal que impactaron en diferentes barrios de la capital.

El objetivo, según precisó el Ejército ruso en Telegram, fueron aeródromos ucranianos e instalaciones de la industria militar enemiga, aunque no fueron las únicas estructuras alcanzadas.

Zelenski insistió en que Moscú pretende “mantener el terror como arma de guerra” y aseguró que su país no cederá ante la presión militar.

Desde Kiev, funcionarios locales informaron que varios edificios residenciales sufrieron graves daños, además de infraestructuras civiles esenciales.

En las redes, distintos líderes mundiales manifestaron su apoyo hacia Ucrania, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Los mensajes fueron agradecidos uno por uno por Zelenski.