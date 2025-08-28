Tarjeta Alimentar: montos actualizados de septiembre 2025 para AUH y fechas de pago confirmadas

En este artículo, te contamos de cuánto son los montos actualizados para la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre de 2025 . Además, detallamos las fechas de pago definidas por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

A través de su sitio oficial, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) subraya que la Prestación Alimentar –ex Tarjeta Alimentar- les corresponde a aquellas personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive; a las embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social; a aquellas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo -sin límite de edad- o bien a los titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos. ¿De cuánto son los montos actualizados para la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre de 2025 ?

Para acceder a la Prestación Alimentar , la Anses recalca que es importante mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico). Es posible consultarlos en mi ANSES en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En septiembre de 2025 , la Prestación Alimentar mantiene los mismos importes que en los meses previos y sus titulares recibirán la acreditación del dinero en el mismo momento en que cobren la prestación principal de la Anses.

Es oportuno resaltar que los montos de la Prestación Alimentar varían según la cantidad de integrantes del grupo familiar:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Por otra parte, los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) perciben en septiembre de 2025 un incremento del 1,9 por ciento. Así, el importe de la AUH es de $115.087. De todos modos, cabe remarcar que la Anses retiene el 20% de la asignación, por lo que el monto neto a cobrar es de $92.070.

En septiembre de 2025, los montos combinados de la AUH conjuntamente con el de la Prestación Alimentar quedan establecidos del siguiente modo:

Familia con 1 hijo: $144.301,78.

Familia con 2 hijos: $266.039,56.

Familia con 3 hijos o más: $384.217,34.

Por otra parte, cabe consignar otra prestación social como lo es el Plan 1000 Días, con un pago mensual de $42.162 por hijo menor de 3 años.

Es oportuno remarcar que el apoyo económico complementario que representa la Tarjeta Alimentar se deposita en simultáneo con el beneficio principal que recibe cada persona, por lo que no cuenta con un calendario exclusivo propio.

De todos modos, la Anses efectiviza en septiembre de 2025 los pagos de la AUH y de la Prestación Alimentar de acuerdo al siguiente organigrama:

DNI terminados en 0: 10 de septiembre.

DNI terminados en 1: 11 de septiembre.

DNI terminados en 2: 12 de septiembre.

DNI terminados en 3: 15 de septiembre.

DNI terminados en 4: 16 de septiembre.

DNI terminados en 5: 17 de septiembre.

DNI terminados en 6: 18 de septiembre.

DNI terminados en 7: 19 de septiembre.

DNI terminados en 8: 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Es oportuno reseñar que la Prestación Alimentar es un programa de asistencia alimentaria, que fue creado en 2020. Según la Anses, la tarjeta o prestación Alimentar garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria (está destinada exclusivamente a la adquisición de alimentos y bebidas). Pero lo cierto es que, a diferencia de las jubilaciones y/o pensiones, el monto de la tarjeta Alimentar no se ajusta por el IPC (Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Indec).