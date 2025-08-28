Incautaron más de 100 prendas de animales en extinción en un local donde Cristina Kirchner era clienta

Los tapados y ropa hecha de pieles de animales exóticos se descubrieron tras un video que publicó el dueño del lugar.

Este jueves se llevó a cabo el secuestro de más de 120 prendas confeccionadas con pieles de animales en peligro de extinción , valuadas en más de 300 millones de pesos, durante un operativo en un comercio de Villa Crespo, en Buenos Aires. Según reveló el dueño del comercio, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solía comprar camperas de cuero.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del Dr. Blas Matías Michienzi, fue quien solicitó el allanamiento en el local ubicado en Villa Crespo por venta de prendas confeccionada con pieles de animales y dispuso el secuestro de la mercadería ilegal hallada.

Este allanamiento se llevó a cabo tras la detección de videos en redes sociales en los que el imputado, identificado como Hunor Gombos , de 85 años, promocionaba la venta de tapados y accesorios elaborados con especies protegidas por ley. Algunas de las prendas encontradas eran de diversos animales de la fauna silvestre, como zorro o visón.

cristina tienda de cuero (1)

¿De qué especies en peligro de extinción eran las prendas secuestradas?

Respecto a las 122 prendas que fueron secuestradas, se encontraron: 82 prendas de zorro (boas, tapados, cueros, retazos, muñequeras, colitas de pelo, cuellos) , 14 de nutria, 21 cueros y dos chalecos de visón, un asta de ciervo colorado, un tapado de ñandú y un tapado de yaguareté.

Aunque toda la indumentaria se encontraba en infracción, lo mas importante en materia ambiental es la piel de yaguareté, que está expresamente protegido por estar en vías de extinción, según la Ley 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional, máxima categoría de protección para una especie.

camperas de cuero

Para llegar a estas prendas exóticas, desde la UFEMA se realizó una solicitud, que el juez Norberto Circo, titular del Juzgado PCyF 23, emitió la orden de allanamiento al local ubicado en la calle Serrano al 800. El procedimiento fue llevado a cabo por la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, Brigada de Control Ambiental del Subsecretaria de Ambiente de Nación, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC).

El dueño del local fue acusado y notificado por ejercicio ilegal de una actividad, tenencia ilícita de productos de origen animal prohibido y por el "delito de tráfico de subproductos de fauna", indicaron en el parte policial. De esta forma, se procedió a la clausura inmediata del lugar.

cristina tienda de cuero (2)

El local favorito de Cristina y Néstor Kirchner para comprar camperas de cuero

En 2008, durante el primer año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, se conoció que la mandataria solía adquirir prendas en el incipiente polo comercial que comenzaba a consolidarse en el barrio porteño de Villa Crespo, aprovechando las rebajas y promociones del momento.

Según relató Gombos, su tienda era una de las preferidas por la entonces jefa de Estado. "La presidenta Kirchner no viene en persona, por supuesto. Pero enviamos las prendas tanto a la residencia de Olivos como a la Casa Rosada", explicó en ese entonces el comerciante de origen húngaro en diálogo con El Cronista.

cristina nestoer camperas de cuero

Respecto al gusto de CFK por las camperas de cuero, Gombos añadió: "Es clienta desde 2003, cuando su esposo (Néstor Kirchner) asumió la presidencia, y ya cuenta con unas diez de nuestras prendas".