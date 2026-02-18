Inicio de clases en paz en Neuquén, fondos escasos de Nación y una alarma

El ciclo lectivo comienza sin conflicto docente en la provincia. Se viene una nueva ley educativa nacional que tensionará a las provincias, tanto como el ajuste presupuestario federal.

Dentro de una semana comenzarán las clases en Neuquén . Todo indica que, a diferencia de años anteriores, esta vez la provincia debería avanzar sin contratiempos en su desafío de ratificar en los hechos el cumplimiento de 190 días de clases acordados en el marco del Consejo Federal de Educación.

No hay conflictos con el gremio del sector , ATEN , pues en materia salarial hubo acuerdo para la pauta de este año. No obstante, el sindicato ha profundizado su grieta entre los dos sectores mayoritarios, que responden a la conducción provincial y a la capitalina, la más importante de la provincia, por lo que se observará con atención cómo tales tensiones internas podrían impactar en las escuelas públicas.

A nivel nacional, el Consejo de Mayo , la usina de los principales proyectos del gobierno libertario, anunció su intención de comenzar a debatir en el Congreso el proyecto de Libertad Educativa con el cual se buscará hacer borrón de la actual ley de Ley de Educación Nacional (N°26.206), que rige desde 2006 y que fue sancionada con una amplia base de consenso .

Según indicaron desde el Consejo de Mayo, la nueva norma buscará una mayor autonomía de las escuelas y el rol de las familias. El borrador habla de habilitar el homeschooling (cursadas virtuales como en pandemia), la publicación de las evaluaciones de las instituciones y cambios en el financiamiento, entre otros puntos. Además, procurará transferir a las familias un mayor poder de decisión para elegir la oferta educativa para sus hijos.

La mayoría de estos alcances ya fueron rechazadas por CTERA, la organización sindical docente del país, a la cual pertenece ATEN en Neuquén. Pero más allá de las objeciones sectoriales, lo que es observado con mayor preocupación en esta provincia es el avance que puede suponer el proyecto en el gobierno educativo, actualmente en manos del Consejo Provincial de Educación, que conforman representantes del Ejecutivo, del sindicato y de la comunidad.

Otro de los aspectos que no deja de preocupar a las provincias es el ajuste presupuestario de Nación.

Carlos Horacio Torrendell.jpg Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel.

En efecto, según la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante enero de 2026, primer mes del nuevo ejercicio, muestra recortes profundos en educación. Según un informe del Centro de Economía Política (CEPA), el plan Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvo un recorte del 100%, Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes muestra una reducción significativa (-62,8%), mientras que las Acciones de Formación Docente cayeron 44,3%. Y la partida de Infraestructura y Equipamiento, según el informe, evidencia un recorte casi absoluto (-99,7%).

La víspera de la puesta en marcha de las campañas para las próximas elecciones presidenciales seguramente encontrará a la educación ocupando un lugar central en el escenario político.