En LAM revelaron que uno de los ex Gran Hermano más reciente está en la dulce espera y mostraron la ecografía del bebé que se viene.

Quién es la ex Gran Hermano que confirmó está embarazada

En una noche cargada de emociones en el piso de LAM, Ángel de Brito sorprendió a los televidentes con un enigmático que generó expectativa desde el primer bloque: “Vamos a cerrar este bloque con el embarazo. Y les dije que va a ser distinto porque la que va a ser mamá está acá en nuestro estudio”. A diferencia de otras oportunidades, la noticia no involucraba a una figura habitual del medio, sino a una ex participante de Gran Hermano , cuya vida personal acaba de dar un giro inesperado y feliz.

Embed Martina de GH contó en #LAM que esta embarazada pic.twitter.com/nVvGjuJude — (@shanexrose) July 1, 2025

Martina, la ex Gran Hermano, está embarazada

Los aplausos no tardaron en llenar el estudio. Martina, visiblemente feliz, aprovechó el micrófono para compartir su presente: “Estoy muy contenta”, afirmó, al tiempo que reveló que no fue todo color de rosas al principio: “Al principio fue horrible”, confesó, dando cuenta de que los primeros días del embarazo no fueron del todo fáciles.