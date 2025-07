La separación de Marcela Baños después de 20 años: "lo decidí"

Durante su participación en El Ejército de la Mañana, fue reflexiva y honesta a la hora de hablar sobre su ruptura. “Fue consensuado”, explicó. “Veníamos en una crisis, entrábamos en un loop del que no podíamos salir adelante. Nos pareció más sano tomar distancia porque nos queremos y somos buenas personas”, dijo, dejando en claro que no hubo un desencadenante puntual, sino un proceso acumulativo. “El amor está. Yo lo amo a él. No es que dejé de amarlo. Pero hoy por hoy la relación no estaba creciendo, estábamos estancados”, agregó.