Tragedia en Villa Devoto: cinco personas murieron por monóxido de carbono y un bebé sobrevivió

El llamado al 911 se recibió alrededor de las 16:30, cuando un familiar que se acercó a la casa, ubicada sobre la calle Sanabria entre Pedro Morán y Ricardo Gutiérrez, alertó a las autoridades al no obtener respuesta al tocar la puerta. Al ingresar, se encontró con una escena devastadora: los cuerpos sin vida de varios miembros de la familia y signos evidentes de que algo anormal había ocurrido en el lugar.

Rápidamente, se montó un operativo de gran magnitud que incluyó al SAME, bomberos de la Ciudad y personal policial. “Mandamos diez equipos: ambulancias, motos, bomberos, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar”, explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con la prensa. “Se trataba de una situación de riesgo extremo”.