El desgarrador relato del papá de Camilo, el futbolista de 18 años que murió en una operación de rodilla

"El cirujano nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto le dijeron que parara porque entró en paro. Él no entendía por qué. Se rumorea que fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia. No lo puedo certificar hasta después de la autopsia", dijo aún en shock el papá del futbolista. Pero advirtió: " Voy a ir hasta las últimas consecuencias".

La operación se realizó en la Clínica Espora, de la localidad de Adrogué, provincia de Buenos Aires. Fue el Club Atlético San Telmo, el que comunicó oficialmente el fallecimiento del mediocampista ofensivo, quien integraba las Divisiones Juveniles y la Reserva de San Telmo.

Desgarrador testimonio: "La vida ya no tiene para mí ningún tipo de sentido"

Impactado y sin poder creer aún lo que les toca vivir, el padre del joven recordó lo que ocurrió en ese instante que le contaron que su hijo había muerto: "Entró al quirófano, a la hora y pico me dicen se complicó, lo están reanimando. Yo no entendía, porque cómo se va a complicar, Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice 'se murió'".

Al conocerse su muerte, toda la familia entró en shock. "Entré como en un aturdimiento, hay cosas como que no recuerdo, vi a la mamá en el piso, lo agarré al médico, le pregunté qué pasó, por qué. No recuerdo ni siquiera las respuestas, y después pedí por favor que me lo dejaran ver, lo vi, estuve con él, lo abracé, le di unos besos, le prometí unas cosas que me hubiese pedido que le prometa, con respecto a su hermana, a sus abuelos".

En otro momento de la entrevista, Camilo recordó lo que le prometió a su hijo. "Le dije que lo iba a recordar, que lo iba a necesitar pero que iba a estar fuerte como él yo sé que hubiese querido que yo esté, y que aunque la vida ya no tenga para mí ningún tipo de sentido no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Se lo prometí, así que voy a tratar de cumplirlo, pero no puedo describir lo que se siente por dentro porque es un dolor desgarrador que uno siente que estás parado pero literalmente estás muerto".

Respecto a lo que podría haber ocurrido durante la operación, la familia Nuin tiene algunas sospechas. Según su testimonio, el médico explicó que la complicación surgió en el momento en que se extraía el segundo injerto para reemplazar los ligamentos.

"El cirujano fue el único que habló con nosotros, nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto para reemplazar los ligamentos le dijeron 'pará, pará, pará que entró en paro', no entiende bien por qué por qué, aparentemente, por lo que se rumorea, habrá sido un error del anestesista, de la aplicación de la anestesia, yo no lo puedo certificar eso hasta después de la autopsia", explicó.

"Y lo que sí sé también porque se lo dije al oído antes de que se lo llevaran, es que yo voy a ir hasta las últimas consecuencias para saber qué paso. Yo creo que fue mala praxis, no tengo la certeza porque no se hizo la autopsia, pero estoy convencido de eso", concluyó.