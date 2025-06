Explosión en el centro histórico de Nápoles: cuál fue la razón que provocó una tragedia

#Napoli, intervento #vigilidelfuoco in atto in via Peppino De Filippo zona centro storico per un'esplosione, causa una probabile fuga di gas, in un ristorante. Soccorsa una persona, in corso ricerche di una seconda persona segnalata come dispersa [#25giugno 20:30] pic.twitter.com/CNbPpqBtEl