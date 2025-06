El día que murió Lucrecia lloró todo el pueblo de Neuquén

El día que murió Lucrecia lloró todo el pueblo y no hubo lágrimas suficientes para canalizar la angustia por su muerte, seguramente una de las primeras registradas en Neuquén . La noticia conmovió a la comunidad no solo porque se trató de una tragedia , sino porque Lucrecia tenía apenas 5 años y estaba feliz con la reciente inauguración de la primera escuela.

Pocas horas antes de morir lloró y le imploró a su madre que no la dejara sola en el rancho donde ambas vivían. Estaba oscuro y tenía miedo; afuera no había nada más que penumbras. Pero no hubo caso. La mujer cerró la puerta, le dio dos vueltas a la llave y salió esa noche a divertirse.