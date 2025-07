Sabrina Rojas explotó contra Luciano Castro luego que faltara al cumpleaños de su hija

Sabrina ROjas 1.jpg

Sabrina Rojas apuntó contra Luciano Castro

El motivo de la ausencia de Castro habría sido una función teatral previamente pactada. Sin embargo, desde el entorno del actor aseguraron que él le había pedido a Rojas cambiar la fecha del festejo para poder asistir, pero no fue posible realizar la modificación. Aún así, la respuesta pública de Sabrina fue tajante.

En otra imagen publicada durante el festejo, se la vio abrazando a Esperanza frente a una torta decorada con dos bolas de boliche y el número 12. Junto a la foto, expresó: "Con este abrazo puedo asegurar que me siento todopoderosa". Más tarde, subió una tercera postal bailando con un mensaje aún más cargado: “¿Yo? Siempre feliz, orgullosa de mí. Disfrutando a mis hijos y mi vida”.

Sabrina ROjas 2.jpg Sabrina Rojas contra Luciano Castro

Luciano Castro le va a poner una cautelar a Sabrina Rojas

Pero el mensaje más fuerte llegó cuando escribió: "Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos la vida es bella. Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo la vida. Y cuando no te queda otra te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz".

La tensión entre ambos no terminó allí. Según reveló Ángel de Brito en LAM, Castro no tomó nada bien la exposición pública del conflicto familiar y decidió acudir a la Justicia: “Cautelar para Sabrina Rojas para que no hable más de temas de familia que incluya a los hijos, que son grandes ya, pero son menores de edad. Luciano va a la Justicia y le mete una cautelar”.

Días antes, en su programa Pasó en América, Sabrina Rojas ya había dejado pistas del mal momento con un comentario irónico cuando hablaban de relaciones: “¿Cómo superar al boludo? ¿O cómo superar al narcisista?”. La frase, sin destinatario explícito, coincidió con el mismo día del cumpleaños de su hija.