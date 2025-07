Daniela Celis le puso uñas postizas a sus hijas de meses y generó polémica

Desde que se separó de Thiago Medina , la vida de Daniela Celis no dejó de estar en el centro de la polémica. La exparticipante de Gran Hermano enfrenta constantes críticas en redes sociales, no solo por sus decisiones personales sino también por los contenidos que comparte en sus plataformas.

Daniela Celis mostr a Thiago Medina ponindole uas postizas a su hija el video que hizo estallar las redes.mp4

Como era de esperarse, el contenido se viralizó rápidamente y los comentarios no tardaron en llegar. “¿Todavía no habla y pidió uñas? ¡Dejen de mentir!”; “Pobre criatura”; “Se puede lastimar con eso”; “Es el padre, ¿no puede entender que la podría lastimar?”; “Son unos descuidados”; “Es muy chica para jugar con uñas postizas”, fueron algunos de los mensajes más repetidos entre los usuarios de X.

Daniela Celis reveló porqué se separó de Thiago Medina

Invitada a un stream de Martín Cirio junto a Julieta Poggio, *- se sinceró sobre los motivos que llevaron a su ruptura con Thiago Medina, con quien fue madre de las gemelas Aimé y Laia. Allí relató con total franqueza que el distanciamiento se produjo, entre otras cosas, por la falta de intimidad.

“Nosotros nos separamos por ese motivo, como no cog... tanto, él fue sincero conmigo. Me dijo: ‘Yo quiero tener relaciones sexuales. La verdad, no quiero cag..., no quiero engañarte, pero si no estamos juntos prefiero separarme y estar con otras personas’”, confesó Daniela ante la mirada atenta de sus colegas.

image.png

También explicó que, desde el comienzo, ambos tenían un acuerdo claro respecto a la fidelidad: si alguno sentía deseos de estar con otra persona, debía avisarlo antes de que ocurriera. “No quiero que me manden fotos, que vos estás con otra mina. No quiero ningún quilombo. Por favor… Lo único que te pido es respeto. El día que vos te quieras cog... a alguien, por más que tenemos la mejor relación del mundo y de repente te cayó el minón de tu vida y te vas a cog..., venís y me lo decís. Cortamos 24 horas y después seguimos. Pero no me metas los cuernos”, comentó.

Según sus palabras, su pareja cumplió con el acuerdo. Y aunque la separación fue dolorosa, al menos se produjo de manera honesta. La llegada de sus hijas y la convivencia transformaron por completo la relación. “Antes del embarazo teníamos sexo siete u ocho veces por día. Por todos lados. Estábamos transpirados, no podíamos respirar. Íbamos cog..., tomábamos agua y seguíamos. Así era nuestra vida”, recordó.

Pero todo cambió con la crianza. “Él me dijo ‘me mentiste, no eras así’. Es que tenemos dos nenas adelante nuestro”, relató Daniela sobre su pérdida de deseo. Su testimonio generó diversas reacciones en redes sociales, desde quienes celebraron su sinceridad hasta quienes la cuestionaron por la exposición.