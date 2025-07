Alex Caniggia tuvo que pedirle perdón a Lali Espósito en vivo para que Melody Luz lo perdone

“Si le pedís perdón a Lali Espósito te saco de capilla”, le dijo Melody al aire, recordando los explosivos mensajes que Alex había publicado meses atrás contra la cantante. Sin dudarlo, el mediático miró a cámara y lanzó: “Lali, me tenés que perdonar por todo lo que dije. Te pido perdón. Me arrepiento de todo lo que dije. Ahora tomo mate”. Las redes no tardaron en reaccionar y el gesto del Emperador lo convirtió en tendencia.

Embed ALEX CANIGGIA: "Lali me tenés que perdonar por todo lo que dije, te pido perdón y me arrepiento de todo lo que dije"#LAM pic.twitter.com/hA3bB7104p — TRONK (@TronkOficial) July 1, 2025

La reconciliación de Melody Luz y Alex Caniggia

La reconciliación entre ambos no llegó de la nada. Aunque ya se los había visto juntos, Melody Luz venía repitiendo que Alex seguía “en capilla”, es decir, en observación. “Es muy importante hacer terapia, yo soy pro de eso y era algo que no me entendía y me decía que para los débiles, pero porque nunca había ido o había sentido cómodo en ese espacio. Y ahora que va, le copa, me dice que puede hablar un montón de cosas y yo veo cambios de ese lado”, expresó la bailarina en la entrevista, donde también contó que nota un crecimiento personal en su pareja desde que retomaron el vínculo.