Alex Caniggia contó cómo es su vida desde que se separó de Melody Luz

”Estoy en pleno duelo y en un momento difícil de sanación, con una criatura de por medio que es la primera en quien hay que pensar. Sé que muchas parejas que se separan no tienen ese pensamiento y hacen todas cagadas, pero mi única prioridad hoy es mi hija”, comenzó.

Eso no fue todo porque continuó: "Por primera vez fui a terapia y me está haciendo muy bien, me está ayudando a salir...". Además, reveló cómo se lleva con Melody Luz: "Es la madre de mi hija y la quiero un montón. A sus padres también porque son muy buenas personas".

Melody Luz reveló cuando se dio cuenta que tenía que separarse de Alex Caniggia

Después de meses de silencio, Melody Luz decidió hablar sin filtros sobre la ruptura con Alex Caniggia, el padre de su hija Venezia. La bailarina eligió contar su versión de los hechos y reveló, con contundencia, los motivos que la llevaron a ponerle punto final a la relación. La desilusión, los engaños y el maltrato fueron el combo que la empujó a tomar una decisión que, según dijo, tardó en asumir, pero fue necesaria.

“Sentía que había algo raro y un día revisé su celular, que es algo que no suelo hacer, pero había algo que me vibraba”, relató en diálogo con Infama. Aquella intuición, según recordó, se confirmó cuando descubrió una conversación entre su entonces pareja y una mujer a la que él llamaba Nicki. “Descubrí una conversación con alguien a la que le decía Nicki, que él le había hablado y había borrado la conversación, pero justo ella le contestó. Y yo digo, ¿quién es Nicki? ¿Quién es Nicki? ¿Quién es Nicki? Claro, y yo había visto la foto y Nicki es esta chica (Ivana Capialbi), pobre”.

La charla con Ivana, con quien luego pudo comunicarse, incluyó un pedido de disculpas por parte de la joven por una situación que Melody jamás imaginó: la aparición de su hija en una foto en la cama junto a ella. “Esa fue mi molestia, que metan a mi hija en el medio, en una cama, con alguien que no conozco. Ese fue mi problema, que tengo celos, me chupo un huevo. O sea, perdón, pero que haga lo que quiera de su vida”, expresó con firmeza.

El episodio se dio el Día del Niño del año pasado, una fecha que quedó marcada como el quiebre definitivo: “Ese día yo me di cuenta que tenía que salir de ahí”. Para entonces, Melody ya venía cargando con señales de desinterés y desconsideración. “Me levanté a la mañana para jugar con Venezia, él no se levantaba y tampoco me acompañaba a las ecografías porque eran temprano”, recordó.

A medida que pasaron los días, la bailarina fue atando cabos. “Eliminaba las conversaciones, se creía más vivo que yo”, comentó, y aseguró que Alex había escrito mensajes a “muchas mujeres”, incluyendo amigas cercanas. “Le escribió a todas. Hasta a amigas mías, es un asco”, afirmó sin rodeos. Incluso deslizó que no le sorprendería que hubiera intentado acercarse a la China Suárez. También mencionó el caso de una participante del programa Los desconocidos de siempre, a quien Alex, según una captura que le llegó, habría intentado seducir de forma inapropiada: “Me dijo: ‘Che, me habló este número, que era el número de él, y me pidió una foto de mis...’”.

El deterioro de la relación fue acompañado por un distanciamiento de la familia Caniggia, con quienes hoy Melody no mantiene contacto. Especialmente con Mariana Nannis, a quien acusó de haberla discriminado: “Escuchaba que su mamá me trataba de 'negrita' y al otro día él repetía: 'negrita, vení para acá'. Me lo estaban diciendo de mala manera”.