Melody Luz contó cómo la desalojó Mariana Nannis, la mamá de su ex Alex Caniggia

“Le prometí a Alex que no iba a hablar, pero creo que él me pinchó. Ya no tengo razones para no hablar. Estaba embarazada y veía que se hablaba con otras mujeres. Él me ha culpado mucho, preguntándome por qué no me fui a la primera”, confesó sobre por qué eligió el silencio en primera instancia.

También recordó que se quedó en la relación con la esperanza de que todo mejorara: “Me quedé porque pensé que iba a cambiar. Él quería tener una hija conmigo y pensé que tenía la madurez y el respeto necesario sobre la madre de su hija, y lo descubrí embarazada, recién parida y cuando él viajaba. Él decía que yo era una tóxica que le agarraba el celular”.

“Yo le decía que sus actitudes me lastimaban, y llegó un momento en el que ya no me lastimó más. Él no entendía la gravedad de lo que yo sentía. Pasaron un montón de ocasiones en las que no me sentía acompañada ni escuchada. Iba sola a las ecografías porque eran muy temprano y él no se levantaba”, agregó a su relato.

En otro momento recordó la dura situación cuando Mariana Nannis los echó de su departamento mientras estaba embarazada: "Mariana Nannis nos echó de un día al otro. Yo estaba por tener a Venezia. El departamento era de la familia, pero lo estábamos arreglando. Yo llamaba a electricistas y plomeros. Nos echó de un día al otro y fue feo, nunca recibí una explicación”.

“Nos mudamos a dos cuadras y ahí me habló Sofía, la novia de Claudio Caniggia. Decidí estar cerca de ellos porque Alex estaba en España, para no estar sola con Venezia. Yo generé el vínculo entre ellos cuando acerqué a mi hija a su abuelo”, contó.

El vínculo de Melody Luz con Charlotte Caniggia

En sintonía contó cómo es su vínculo con la hermana del papá de su hija: "No tengo relación con Charlotte Caniggia porque es una persona conflictiva. No quería tener problemas con otra persona. Me buscó pelea por dos cosas insignificantes que no voy a contar”.

“Alex no puede decir nada malo de mí, yo hice todo bien. Pero me cans

é de hacerme la que estaba todo bien cuando todas las noches me iba a llorar con la almohada para que él no me escuche”, agregó visiblemente afectada, y reveló que sentía que estaba "fracasando": "Yo aposté todo en la relación y se me faltó el respeto”.

La relación actual de Melody y Alex

Sobre esta línea, explicó cómo se lleva actualmente con el influencer: "Ahora no tenemos mucha comunicación. Yo siento que hay cosas que todavía se confunden entre lo que fue nuestra relación y lo que es nuestra hija. Entonces cuesta ir al punto porque hay que atravesar todas las capas que todavía no se entienden del otro lado".

"Hace falta sentarse a hablar porque nos vamos a cruzar toda la vida. Yo quiero un buen vínculo con él, pero muchas veces no me contesta y mis notas las ve, entonces prefiero que me vea dando notas porque mis mensajes no los contesta”, sentenció.