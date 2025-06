Sabrina Rojas reveló si fue amante de Adrián Suar

image.png

"Estoy bien por el momento", expresó Rojas, defendiéndose de antemano. Ante la pregunta de Fede Flowers sobre si estaba lista para conocer a alguien luego de estar en pareja con Liñares, respondió contundente: "No. Cuando conocí a esa persona, tampoco tenía ganas de conocer a alguien. Los vínculos te sorprenden. Estoy abierta a vivirlos, así duren una semana o un año. Mientras esté bien, hay que vivirlo".

La opinión de Sabrina Rojas acerca de la nueva relación de Adrián Suar

"Me gusta la pareja. Ella me parece muy hermosa, muy joven para él. Yo siento que, cuando hay tanta diferencia de edad, se empieza a notar", explicó Sabrina Rojas sobre los años que se llevan Adrián Suar y Rocío Robles. Él tiene 57 años y ella, 32.

Suar y Robles no le ponen etiquetas al vínculo sentimental que tienen, todo lo contrario. Dejan que fluya y disfrutan de la mutua compañía que tienen. Ambos lo dejaron en claro, aunque pareció que en ciertos momentos, él la quiso esconder y bajarle el precio a lo que están viviendo.

Una gran novela se viene. La periodista y exbailarina de ShowMatch, luego de escuchar esas palabras siguió su línea: "No me imagino nada de este vinculo, vivo el presente. No me imaginaba ni esto, pero cuando uno va a lugares público a veces pasa"

Ante el bajo perfil de Adrián y que no acostumbra a mostrarse con las personas salientes, Sabrina expresó: "Nunca blanqueó a una pareja. Recuerdo a Griselda y Araceli, la madre de sus hijos".