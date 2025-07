La grave denuncia de Flor Peña contra Marcelo Tinelli: "me tiene que pagar"

En una entrevista, la actriz reveló que le adeudan varios sueldos de ese trabajo, aunque se negó a dar una cifra. "Me deben bastante, intenté que no se filtrara, me deben a mí y a mi hijo, estamos esperando que nos paguen", explicó la conductora. En ese sentido, contó que tampoco le pagaron a su hijo Juan Otero, que fue participante de ese certamen de canto y llegó a la final.