Yanina Latorre se puso a llorar tras el mensaje de su hijo Dieguito, en medio de los rumores de infidelidad

El detonante fue un mensaje de su hijo Dieguito, de 22 años, quien pese a su habitual bajo perfil, decidió escribirle a su madre tras verla sufrir en televisión. “Mi hijo es para adentro. Lo vi sufriendo. No me dijo nada, pero después del programa, me escribió un mensaje”, contó Yanina. El contenido del mensaje la quebró: “Te amo, mamá, sos lo máximo, de verdad, sos lo mejor que me pasó en la vida”.

Para Latorre, ese gesto íntimo fue clave: “Yo me quedo con eso. Lo mejor que hice fue criarlos. Y no puedo permitir que nadie les haga daño”. La frase no solo expuso su dolor, sino también su decisión de poner límites ante lo que considera una exposición injustificada. “Yo no le puedo permitir a nadie que acose y extorsione a mis hijos. Juguemos el mismo juego. Porque si no, nos convertimos en extorsionadores seriales”, lanzó con dureza.

En medio del conflicto, Yanina también mencionó a su madre, Dora, quien sufrió por la viralización del escándalo y se mostró angustiada por la situación de su familia. “Mi mamá también sufrió. Por eso salgo a hablar, porque tengo que defender a mi familia”, sentenció.

A lo largo de su descargo, la panelista también marcó la diferencia entre conflictos personales y ataques hacia terceros inocentes. En ese sentido, trajo a colación un cruce pasado con Marixa Balli para trazar una comparación: “Marixa estaba enojada conmigo porque le llevaron mal el cuento. Pero vino de frente. No se la agarró con Lola o Dieguito. No hay derecho a hacer esas cosas”.

Además, cuestionó la idea de justificar acciones dañinas bajo el pretexto de un posible desequilibrio emocional: “Hay gente que te dice, no está bien, está enferma. Yo creo que la maldad no tiene nada que ver con la enfermedad”.