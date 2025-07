La supuesta amante de Diego Latorre le habló a Yanina en medio del escándalo

“Pepe Ochoa tiene también una grabación con esta señora de la que estamos hablando, vamos a ponerle un nombre ‘F’, que habló con Fernanda”, explicó De Brito al aire. A partir de ahí, se desató una nueva tormenta mediática que sacudió a la familia Latorre, pese a que el contenido de los audios no confirma una relación amorosa o sexual.

Latorre 1 Diego y Yanina Latorre

Qué dijo la supuesta amante de Diego Latorre

“Bueno, yo no tengo… o sea, no es ninguna infidelidad la que ocurrió. Eso es lo que te puedo decir”, expresó con firmeza “F” en uno de los mensajes difundidos. Luego, dio su versión de los hechos: “En principio porque nada que ver con una infidelidad. Hubo un reencuentro de compañeros que fuimos. Eso es lo que dijo Fernanda, es correcto que yo le mandé, que es cierto también, pero a modo de una anécdota hasta te diría inocente”.

La mujer detalló que se trató de un simple encuentro casual después de más de treinta años, en un contexto de nostalgia y sin ninguna connotación romántica. “Nos juntamos en el hotel, pero no en una habitación, nos juntamos en un espacio un poco más privado, tipo como si yo te dijera un café, una cosa así, pero más reservado, y charlamos un rato, porque él también se tenía que ir a trabajar”, relató. Además, aseguró que durante esa conversación solo hablaron de “cosas súper inocentes”, como la vida de sus viejos compañeros.

Latorre 2 Yanina y Diego Latorre

Qué dijo Yanina Latorre sobre los audios

Sin embargo, estas aclaraciones no evitaron el enojo de Yanina Latorre, quien reaccionó con dureza desde su programa. Al escuchar las declaraciones de la mujer involucrada, apuntó directamente contra Fernanda Iglesias: “¿Fernanda mintió solamente para lastimarnos?”, cuestionó indignada.

En su descargo, Yanina denunció que fue víctima de una maniobra mediática que tenía como único fin exponerla: “Esto que hiciste, fue amedrentar, lastimar, que yo quede como una cornuda”, lanzó, visiblemente ofuscada. Además, anticipó que tomaría acciones: “Agarrate, hoy le escribo”.

Por su parte, la mujer involucrada fue categórica al rechazar cualquier tipo de vínculo amoroso con Diego Latorre: “No soy ninguna amante de él, ni lo fui, ni lo seré”, aseguró. Y añadió: “Ella (por Iglesias) interpretó, hizo una suposición de algo que yo le erré en decirle… pero nunca le di detalles de que en ese encuentro había habido sexo”. También aclaró que nunca dio su consentimiento para que esa conversación se hiciera pública. “Yo no la terminé de autorizar (a Iglesias a difundir la conversación que tuvieron)... Ella no me molestó más y yo tampoco le escribí”, concluyó, poniendo un punto final a su participación.