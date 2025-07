Escándalo con Lamine Yamal: quién es su madre, Sheila Ebana, quien pasó de trabajar en una hostería a ser estrella de TikTok

Pese a las dificultades económicas, supo acompañar a su hijo en la carrera futbolística en el CF La Torreta y fue ganado popularidad en las redes sociales.

Actualmente tiene más de 200.000 seguidores en Instagram y cerca de millón y medio en Tik Tok donde suele compartir momentos familiares y colabora con marcas locales.

IMG_2389

De hecho, en enero de 2025 fue Sheila quien recibió el galardón de su hijo en la cuarta edición de los Premios TikTok España. Allí el joven no pudo asistir a recibir su premio como Figura Pública del Año y fue su madre quien subió al escenario y se robó todas las miradas.

El vínculo de Lamine con su mamá

En varias oportunidades la promesa futbolística ha reconocido que su madre ha sido un gran pilar en su vida. De hecho, en marzo de 2025 confesó en DAZN: “Tengo buen recuerdo de mi infancia. Siempre le digo a mi madre que le agradezco mucho porque con lo difícil que lo tenía ella, me hizo no ver nada malo. Yo a lo mejor tenía la mejor infancia del mundo, pero mi madre hacía que yo no viera nada, solo lo bonito”.

Al mismo tiempo, reconoció que Sheila manda mucho más que su propio representante y contó situaciones en las que sucede como armar la cama, cerrar las puertas, etc. “Es mi forma de tener los pies en la tierra”, reflexionó.

Hoy, Sheila vive en El Maresme, España, junto a su pareja y su otro hijo, Kenay, que nació en 2022.