Ángel de Brito disparó contra Marixa Balli por la conducción de LAM

Todo comenzó cuando, ante la ausencia de De Brito, LAM quedó en manos de Pepe Ochoa, integrante del equipo de producción. Esa elección generó incomodidad en Balli, quien, según contaron desde adentro del programa, se mostró distante durante la emisión y evitó involucrarse en el desarrollo del contenido. Su actitud no pasó desapercibida para el conductor titular, que fue contundente: “No me parece bien que si conduce otro, se quede callada y con cara de o... como estuvo dos días. Eso a mí no me gusta, me parece que el programa le dio un montón de oportunidades”.

Ángel explicó por qué optó por Ochoa en esa ocasión: “Era un día muy picante y él tiene muy en mente porque está en la producción. Marixa llega 19.55, no se le podía explicar todo lo que había pasado”. También recordó que en otras ocasiones eligió a distintas angelitas para conducir: “En algún momento la elegí a ella para conducir, la elegí a Nazarena, a Yanina, en otro Feudale, a mí me gusta que vaya variando”.

La interna explotó cuando Yanina Latorre confrontó a Balli en vivo. “Yo no sabía de tu enojo en serio. Yo pensé que era una broma que te ibas del grupo de WhatsApp. Se te ve enojada, no se te ve relajada”, lanzó. Lejos de esquivar el tema, Marixa respondió: “¿De qué enojo? Dije lo que sentía. Tampoco es un enojo terrible. No me gusta que estés todo el tiempo insinuando que estoy enojada con el universo porque no es así”.

La pelea de Yanina Latorre y Marixa Balli

La tensión aumentó cuando Latorre le recordó una frase que Balli habría dicho sobre su rol en el programa. “Hoy se te vio enojada con la producción. Dijiste algo así como 'yo no quiero ser conductora de chimentos’”, comentó. A lo que Balli aclaró: “Le dejé bien en claro a Ángel que yo no quiero ser conductora de un programa de chimentos porque quiero ser panelista de un programa de chimentos”.

De Brito, visiblemente molesto con la situación, fue más allá y apuntó contra una actitud que, según él, no se corresponde con el lugar que tienen sus compañeras en el ciclo: “Cada uno actúa como puede. Entiendo el enojo, pero no me parecen ciertas formas”. Además, recordó que todas las panelistas tienen espacio cuando regresan de sus proyectos personales: “Marixa se fue dos meses de vacaciones y tuvo su lugar cuando volvió. Nazarena se fue a hacer temporada y volvió. Fernanda Iglesias se fue a España y volvió”.