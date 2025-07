Marixa Balli contó por qué no se pone de novia desde que está en LAM

"El amor te quita tiempo, te saca de tu camino, te hace sufrir, son cosas que las transité durante mucho tiempo y hoy sé que no quiero", empezó diciendo la panelista cuándo fue consultada sobre el tema. Pero sus contundentes palabras no quedaron ahí.

"Ningún hombre me ha dado nada. He estado enamorada de gente muy poderosa cuándo vivía en Estados Unidos, pero no, mi camino es mi camino y sé cuáles son mis objetivos", agregó.

"El amor me hace perder tiempo"Marixa Balli nos dio otra clase de sus clásicos consejos



Miralo en #ALaBarbarossa por Telefe pic.twitter.com/BSSNqAygI9 — telefe (@telefe) July 16, 2025

Y para cerrar, Marixa dejó en claro un concepto que sorprendió a todos en la mesa del programa: "tengo claro mi objetivo de terminar mi vida en otro país. Descansando, disfrutando. Porque acá no podes usar una joya, el auto que me compro siempre lo hago pensando en los lugares que transito. Tengo tres autos y uno es para andar en lugares peligrosos. No se puede vivir así".

Marixa Balli habló del conflicto en LAM que la tiene cómo protagonista

En la extensa charla con Georgina Barbarossa, Marixa Balli negó haberse ofendido o enojado por no ser la elegida para reemplazar en la conducción a Ángel de Brito, quien debió ausentarse a último momento del programa de América debido a una lesión.

"Me molesta mucho cuando te dicen 'estás enojada', 'te veo seria'. No, a veces pasan cosas, como cuando te llaman, 15 minutos antes o una hora y diez como fue el otro día, mi gran problema en LAM, para decir 'Marixa, mirá, pasó esto, vas a tener que conducir'. Bueno, perfecto, estoy a cuatro cuadras del canal, siete menos cuarto de la noche", comenzó relatando la entrevistada.

Luego continuó detallando lo que pasó: "Estoy estacionando, siete menos cinco y eso es lo que me molestó, que enseguida lo tratan de cambiar para decir 'está celosa porque otra persona termina haciendo la conducción'. No, nada de celos, porque no me va a hacer, ni más popular, ni voy a ganar más plata".

Y amplió: "Me dicen 'mirá Marixa, te vamos a sacar de la conducción del día de hoy porque son temas picantes', o sea, la vida de Icardi ¿es picante? Venimos hace diez millones de años hablando de este tema. Después el tema de que se había separado Nico Vázquez".

Marixa Balli consideró que ambos temas no son para nada complejos de entender y de explicar, por lo cual la excusa que le dieron, según ella, no tiene ningún sentido y remarcó que ella tiene la suficiente capacidad para abordarlos y, en caso de no saber algún dato puntual, preguntarle a alguno de los panelistas.