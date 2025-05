El error que tuvo Marixa Balli en LAM por el que se convirtió en meme

El desopilante blooper de Marixa Balli sobre José María Listorti

ssstwitter.com_1746221108738.mp4 El blooper de Marixa Balli en LAM que se volvió viral en X (en twitter)

Ángel de Brito: -José María Listorti da su testimonio, y dice: “Yo también lo vi. El del pene era Narizota”.

Marixa Balli: -Yo te juro que le vi el pitito. No sé en qué momento fue que Luis Torti le vio el pitito a...

Ángel: -Listorti.

Yanina Latorre: -Listorti.

Marcela Feudale: -Listorti. ¡Luis Torti!

(Seguidamente, estallaron todos de la risa)

La Barby: -Luis Torti es otra persona.

Ángel: -Menos mal que sabemos que sos sanita, abstemia, que no te drogas, sino sería sospechoso.

Marixa: -Chicos, lamentablemente, tengo que decir que no conozco al ambiente artístico.

Yanina: -Pero a Listorti lo conocés.

marixa balli.png

Marixa: -Pero siempre pensé que era Luis Torti.

Ángel: -No, José María Listorti.

Marixa: -Bueno, no puedo ser perfecta.

Ángel: -Pero trabaja en tu radio.

Marixa: -Tengo otros talentos, no la memoria.

Ángel: -Aunque sea por Tinelli, lo tenías que tener.

Marixa: -Pero no lo conozco.

Fefe Bongiorno: -Me muero si fuiste al programa y le dijiste “hola Luis”.

Marixa: -No, no. Cuando no recuerdo bien los nombres, no digo nada.

Marcela: -40 años creyendo que era Luis Torti.

Marixa: -Chicos, es un detalle. Concluyó la mediática entre risas.