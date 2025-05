Mica Tinelli se sinceró y contó que se distanció con su pareja Licha López

La hija de Marcelo Tinelli habló por primera vez de la crisis que atraviesa con el ex jugador de Boca, y contó los detalles de su relación.

El primero en brindar detalles fue Pepe Ochoa, quien reveló en LAM que la pareja está “en un momento en el que tienen que empezar a tomar decisiones, y están con proyectos de vidas diferentes”. Según el panelista, “ella está muy abocada a su marca y él a su carrera futbolística. Lo que me están diciendo es que se están tomando un tiempo para replantear el vínculo porque tienen que tomar una decisión y nadie quiere ceder”.

“Primero quiero decir que no hay separación como se habló durante semanas”, aclaró Etchegoyen antes de leer el mensaje que le envió Mica. “‘Hola Juan, ¿cómo estás? Venimos de una especie de crisis, sí; pero nada anormal. Es lo que pasa en cualquier pareja, supongo. Igualmente, no nos separamos como han dicho en varios lados. No pasó nada grave. Creo que fue medio evidente, pero bueno, nada grave más que los trabajos y la distancia de cada uno’”, fue el mensaje textual que la empresaria le permitió compartir públicamente.

Micaela Tinelli y Licha López mantienen una relación desde hace seis años. Durante ese tiempo, han enfrentado distintas etapas atravesadas por viajes, proyectos laborales personales y una constante reorganización entre la Argentina y el exterior.

Mica 2.jpg Mica Tinelli y Licha López

Qué pasa entre Mica Tinelli y Licha López

Mientras Mica continúa al frente de su marca de ropa y actividades ligadas al mundo de la moda y el diseño, López desarrolla su carrera futbolística en México, lo que generó un nuevo escollo para la convivencia. La distancia física y los compromisos profesionales parecen haber sido los principales responsables de esta “crisis” que, según los propios protagonistas, no llegó a significar una ruptura formal. Lejos de desmentir el momento de tensión, Mica prefirió ponerle palabras propias a lo que describió como algo común en cualquier pareja.

Los rumores sobre una separación definitiva comenzaron a intensificarse a principios de abril, cuando ambos dejaron de mostrarse juntos en redes sociales y algunos portales aseguraron que la relación había llegado a su fin. Sin embargo, la historia aún no tiene un cierre definido. “Están tomándose un tiempo para replantear el vínculo”, insistió Ochoa.