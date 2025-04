Wanda Nara contó cuántos autos y casas tiene distribuidas por el mundo

El final del romance entre Wanda Nara y L-Gante sigue sumando capítulos y, como era de esperarse, también versiones encontradas. En las últimas horas, la empresaria rompió el silencio en una entrevista con LAM (América TV) y aseguró que fue ella quien tomó la determinación de terminar con el vínculo. Sin embargo, la reacción del cantante no tardó en llegar y dejó entrever, con un comentario sugestivo en redes, que la historia no fue exactamente como la rubia la contó.

“Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. Lo dejé yo. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña. De hecho, hablé con su médico y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y, a pesar de que hoy el vínculo capaz cambie de título, el aspecto y la responsabilidad emocional o el cariño, va a seguir”, declaró Wanda al programa de Ángel de Brito. Las declaraciones no tardaron en replicarse en los principales portales de espectáculos, y allí fue donde L-Gante decidió intervenir.

Wanda.jpg L-Gante y Wanda Nara

El picante comentario de L-Gante contra Wanda Nara

En un posteo de Instagram de Ciudad Magazine, donde se destacaban las frases de Wanda, el cantante lanzó un breve pero picante mensaje: “Mmm, dijo la muda”. La frase, cargada de ironía, se interpretó como una desmentida a la versión oficial que Nara dio sobre el fin del vínculo. Y también como una manera de dejar entrever que, tal vez, fue él quien puso el punto final.

No es la primera vez que esta pareja, que supo mezclar farándula y escándalo con una alta dosis de exposición mediática, protagoniza una ruptura con declaraciones cruzadas. De hecho, semanas atrás, L-Gante había sido el primero en dar señales de la separación, aunque lo hizo de forma escueta en sus redes sociales. Wanda, por su parte, esperó hasta un evento en el Teatro Broadway para contar su versión y brindar detalles más personales sobre la situación.

Wanda 2.jpg

Que había dicho Wanda Nara sobre la separación

“Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando. Soy una persona que nunca abandona”, insistió Wanda en LAM, donde también dio a entender que la relación atravesó momentos delicados por cuestiones de salud de Elián. “Cuando él vio al médico, estaba ahí yo. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título”, remarcó.

Mientras la mediática busca marcar un perfil de contención y cercanía, aunque desde otro rol, el cantante responde con indirectas que, más que aclarar, abren nuevas preguntas. ¿Hubo un desacuerdo sobre cómo terminó la relación? ¿O simplemente se trata de una clásica batalla de egos donde nadie quiere quedar como el "dejado"?