Chapelco: cuántos pases se vendieron en la previa a la temporada y la licitación

En ese marco, agregó que “convocamos a la gente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para que realice los estudios de los medios, que salieron todos bien”.

Chapelco: cinco clases de pases

Fernández Capiet explicó que, durante esta etapa de transición, “dimos respuesta tanto a las cámaras como a los agentes de viaje, a los operadores y a mucho público que nos preguntaba respecto de los pases” y precisó que se elaboraron cinco clases diferentes.

“Dos pases para turistas no residentes en Neuquén y Río Negro y tres tipos de pases o de opciones para residentes de Neuquén y Río Negro”, sostuvo el ministro.

Los pases salieron a la venta con dos tipos de tarifas: para residentes en Neuquén y Río Negro y para no residentes en estas provincias. Para no residentes el pase de tres días saldrá 324.000 pesos y el de seis días, 576.000 pesos. En tanto que para residentes habrá dos opciones: el pase flexible de tres días que valdrá 188.000 pesos y el pase flexible de diez días que costará 569.000 pesos. Estos precios no serán vinculantes para el nuevo concesionario.

“Los tuvimos durante toda esta semana en venta”, indicó el ministro, y detalló que “hemos vendido aproximadamente 1.400 millones de pesos, más de 4 mil pases”.

El objetivo de la venta anticipada es el de “tener los fondos necesarios para costear la transición, esto nos va a permitir comprar un stock de repuestos que siempre hay que tener para evitar que, en temporada, haya que salir a comprar de apuro o tener algunos paros que nos impliquen tener días sin operación de algún equipo”, aseguró.

Sobre el cierre, Fernández Capiet remarcó: “Nos va a permitir entregar la llave con mucho mejor backup respecto a lo que lo recibimos, entonces estamos contentos con eso también”.

Siete empresas siguen en carrera para quedarse con la concesión

La licitación por la nueva concesión del complejo sigue en marcha. Este lunes se revelaron las ofertas presentadas y siete empresas quedaron en carrera para la adjudicación del cerro por los próximos 20 años que son Plumas Verdes S.A, Transportes Don Otto S.A, Santiago Hernán Casanova, M.A D’Abramo, Tucson Administradora, EIT S.A y Reppeto Producciones S.A.

El proceso continúa ahora con la evaluación técnica y económica de las propuestas.

Los esquiadores esperan con ansias la nueva temporada en Chapelco.

La licitación comprende la explotación integral del centro de esquí, incluyendo la infraestructura existente, los medios de elevación, los edificios, su administración, funcionamiento, mantenimiento, reparación y reposición de bienes, así como la planificación y control de las operaciones.

En paralelo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) culminó la semana pasada las inspecciones anuales de los medios de elevación en el cerro Chapelco, con resultados satisfactorios. Las tareas incluyeron ensayos magnetográficos en cables, controles de partículas en mordazas y la verificación integral de los sistemas de transporte aéreo, garantizando las condiciones de seguridad para los visitantes.

De acuerdo a los avances realizados, todo indica que los medios de elevación estarán habilitados al 100% para el inicio de la próxima temporada invernal.