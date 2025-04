La mentira de Wanda Nara que desató burlas en las redes

Días atrás, Wanda dio que hablar por sus cirugías estéticas, las que no quería hacerse por miedo al quirófano. Después de tanto pensarlo, se animó a una lipo y se sacó grasa de los brazos, y no tardó en mostrar su nueva figura y cintura de avispa.

También se achicó el busto y presumió su delantera con un corpiño de su talle, ya que también había sido cuestionada por ponerse prendas íntimas que no eran para su tamaño corporal.

Los detalles de la separación de Wanda Nara y L-Gante

Esta semana se supo que la pareja conformada por la modelo Wanda Nara y el cumbiero L-Gante había llegado a su fin luego de varias idas y vueltas. Cansada de que se dijera que fue él quien la dejó, la conductora tomó la palabra y aseguró que todo fue al revés.

“Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando. Soy una persona que nunca abandona”, aseguró en diálogo con LAM y sostuvo que todo se desencadenó hace pocos días. “Cuando él vio al médico, estaba ahí yo. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título. El afecto y la responsabilidad emocional va a seguir”, remarcó Wanda en la nota.

Por último, la modelo indicó cómo continuará el vínculo con el popular músico de cumbia 420: “No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos con él. Y si me necesita voy a estar, tengo algo maternal”.