La fuerte frase que lanzó L-Gante sobre el futuro de Wanda Nara y Mauro Icardi

Sin embargo, el cantante de RKT no solo no descartó la posibilidad de reconciliación en un futuro, tampoco descartó que Wanda vuelva a apostar al amor de Mauro Icardi , con quien está en pie de guerra en el plano personal y legal desde que se separaron.

image.png

"Obvio que siempre está la chance si es lo que uno quiere, pero por este momento creo que estamos bien los dos… La decisión de separarnos fue de los dos. Yo estoy totalmente de acuerdo", agregó.

Cuándo fue consultado acerca de que si creía en una posible reconciliación entre la modelo y el futbolista, relató: "Yo creo que sí. Siempre queda un poco de amor. Aparte, está bueno recuperar la paternidad".

La sorprendente confesión del papá de L-Gante en medio de su delicado estado de salud

Hace pocas horas, la periodista de espectáculos Laura Ubfal reveló el problema de salud que viene sufriendo L-Gante. Esto se dio luego de que el propio cantante anunciara que se iba a tomar un respiro de los escenarios. Pero al parecer, el referente de la Cumbia 420 no está atravesando su mejor momento, ya que además se le suma la reciente separación de Wanda Nara, y ahora su padre lanzó una inesperada confesión.

image.png

Esta noticia fue dada a conocer el mismo día que anunció su separación con Wanda Nara. Fue el pasado domingo de pascuas, cuando el cantante subió una storie a su cuenta de Instagram donde expresó sonriente: "Gente paso a comentarles que mi relación con Wanda Nara terminó".

Pero como si esto fuera poco, ahora el referente de RKT debe enfrentar las polémicas declaraciones que realizó en las últimas horas, su padre Miguel Ángel Prosi. Los audios que se dieron a conocer a través del canal de streaming " Bondi", dejó a todos con la boca abierta, ya que reveló que comenzó a dudar sobre su paternidad biológica. "Hablé con el papá, Miguel Prosi, quien creíamos que era su papá biológico, hasta hace poco. Fue preso, estuvo unos años detenido, y fue allí que se acerca Claudia (Valenzuela) y le dice que estaba embarazada o tuvo un bebé y que era de él", contó uno de los panelistas.

Y detalló que desde ese momento, no lo vio nunca más a Elian "nunca hubo un ADN, pero sí una aceptación de él de que era su hijo. Ahora duda ser el padre de Elian y me mandó unos audios un poco picantes", señaló el periodista. En ese momento, ante la mirada desconcertante de sus compañeros, decidió compartir la palabra de Prosi. "Lo único que opiné cuando terminó el juicio era que lo tenían que hacer tratar a ese chico. Después como todo cuando pasan las cosas se ponen en modo avión", aseveró.

image.png

Además contó que cuando se enteró sobre los problemas de salud que tenía L-Gante, se contactó con Claudia, su mamá, quien le dijo que tenía una reunión y aseguró que después lo llamaba. "Pensé: no debe ser nada grave, si viven en su nube de pedos igual", dijo. A lo que agregó: "Cualquier cosa que le consulten al padre. Che, y de este chico (por L-Gante) fijate que en dos semanitas que me borré, que le dije que no soy el padre biológico, que no hay nada que diga que soy el padre, ya salió el doctor Sigal por todos los medios y habla y habla. Decí que le está salvando el cu… el tema de Viviana Canosa, entonces lo sacó de escena», finalizó.