L-Gante explotó contra Wanda Nara, luego de que dijera por qué lo dejó

El final del romance entre Wanda Nara y L-Gante sigue sumando capítulos y, como era de esperarse, también versiones encontradas. En las últimas horas, la empresaria rompió el silencio en una entrevista con LAM (América TV) y aseguró que fue ella quien tomó la determinación de terminar con el vínculo. Sin embargo, la reacción del cantante no tardó en llegar y dejó entrever, con un comentario sugestivo en redes, que la historia no fue exactamente como la rubia la contó.

“Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. Lo dejé yo. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña. De hecho, hablé con su médico y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y, a pesar de que hoy el vínculo capaz cambie de título, el aspecto y la responsabilidad emocional o el cariño, va a seguir”, declaró Wanda al programa de Ángel de Brito. Las declaraciones no tardaron en replicarse en los principales portales de espectáculos, y allí fue donde L-Gante decidió intervenir.