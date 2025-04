La policía esposada también denunció el robo de adicionales por parte de los jefes

"Se llegó a lo que se llegó en función de una situación extrema", consideró el abogado Gustavo Lucero, en diálogo con LMNeuquén. Él tomó contacto con el caso pocos días antes y acompañó a la mujer a pedido expreso de ella para llegar al poder político: "Decía 'no me voy a sacar las esposas hasta que venga Lucero y me acompañe'. Era tanto el temor el trauma que ya no confiaba en nadie".