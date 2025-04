"Se siente amenazada", así sigue la denuncia de una policía por violencia de género

Luego de que la cabo primera de Villa Pehuenia se encadenara en Casa de Gobierno para que se investiguen sus denuncias, el gobierno provincial extendió una mano y el caso parece avanzar. Ya se dictaron medidas concretas para proteger a la mujer y su abogado no se despega de su lado. "No quiere volver a ir a una oficina policial porque se siente intimidada, amenazada" , confió el abogado Gustavo Lucero.

"Esto causó mucho revuelo porque yo sentí que se trataba de un tremendo acto de humillación porque se vio obligada a transitar estas circunstancias. Es una mamá soltera con dos hijos menores, que vivió cosas que lamentablemente no debieran suceder en el interior y tomó esta decisión para que la escuchen. Obviamente que esto es más que preocupante", sostuvo Lucero en declaraciones radiales.

MUJER POLICIA ENCADENADA EN CASA DE GOBIERNO (1).JPG Claudio Espinoza

Las denuncias que presentó la mujer contra dos jefes policiales tienen dos motivaciones distintas: por un lado, denunció hechos de maltrato y violencia de género hacia su persona, pero también señaló a los mismos efectivos por presuntos manejos irregulares de fondos del servicio de Policía adicional que se maneja en esa unidad.

Lucero indicó que la cabo denunció todo en Asuntos Internos en febrero pasado y aportó elementos de prueba, pero las semanas pasaron y no vio las consecuencias para los jefes. En cambio, a ella le retiraron su arma y la apartaron.

Ante esto, amplió su denuncia con más pruebas, pero no hubo caso. "No la trataron bien, no quiere volver a ir a una oficina policial porque se siente intimidada, amenazada", confió el abogado que hoy la representa.

La respuesta desde el gobierno

Fue todo esto lo que la llevó a encadenarse frente a Casa de Gobierno y pedir por el letrado, a quien no conocía pero en quien confió por haber ejercido defensas de policías en otros casos. Lucero de inmediato la ayudó para contactarse con autoridades provinciales y la recibió Lorena Barabini, subsecretaria de Mujeres, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

ON - Lucero Gustavo (4).jpg Omar Novoa

Sobre la reunión con este último, Lucero solo contó que "el ministro no salía de su sorpresa" tras escuchar a la cabo y que prometió ordenar la reincorporación de los dos efectivos que fueron apartados por declarar a favor de la denunciante. Además, confió: "El ministro Nicolini le dio todas las garantías de que no iba a sufrir consecuencias. Porque si no, volvemos siempre a lo mismo: cuando sufrimos algo, no se denuncia por miedo".

Ese mismo día, se confirmó que a los dos denunciados "se les retiró el arma y quedarán desafectados hasta tanto se esclarezca el hecho".

También ya se ordenó la reubicación de uno de los denunciados, quien vivía en un domicilio institucional en Villa Pehuenia a una distancia de tan solo "dos casas de ella", lo que imposibilitaba el cumplimiento de la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros que se dictó para proteger a la mujer.

comisaria 47 villa pehuenia.jpg

Este viernes, la mujer fue citada para una nueva entrevista en Asuntos Internos, a la que irá acompañada de su abogado, y el lunes verá al juez laboral que lleva la causa en Zapala.

Por su parte, la cabo lo único que desea es "algún día poder volver a trabajar en condiciones dignas", convencida de su vocación de policía, confió Lucero.

El caso se desenvuelve en medio de un nuevo aniversario de la institución policial este viernes 25 de abril, contexto que el abogado aprovechó para reflexionar: "La institución debería replantearse muchas cosas para ser mejores: tenemos que brindar un mejor servicio a la comunidad en materia de seguridad, pero no nos tenemos que olvidar de atender el bienestar del personal".