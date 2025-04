Salvaje ataque en el IFD 12: la versión de la madre agresora

violencia escolar ifd 12 neuquen

Santos aseguró que fue a hablar con la directora y que le dijo que no podía exigirle que limpiara el baño. "Pero ella me contestó que mientras estuvieran en la escuela las iba a educar así", afirmó.

"Después empezó a hostigarla con la vestimenta, que llevaba pantalones muy cortos, que la campera larga y no se le veía el guardapolvo. Fui de nuevo a la escuela a explicarle que no tenía plata para comprarle más ropa, pero también le exigían que no se tapara la cara con el pelo. Fue todo el año el hostigamiento", denunció.

Denuncia de hostigamiento

Además, contó que fue en varias oportunidades a la escuela porque la llamaban para informarle que su hija necesitaba reforzar estudios y que este año tuvo una discusión "muy fuerte" con la profesora de ingles.

Dijo que como recibía tanto "hostigamiento" en la escuela ella le permitió que llevara su celular para que le avisara si tenían algún inconveniente. "Y el 7 de abril recibo un mensaje de ella que me decía que la maestra de ingles le había faltado el respeto, que le había gritado frente a sus compañeros. Así que me fui a la escuela directo y primero no me la dejaban ver, después la trajeron y no podía parar de llorar, no había forma de consolarla", recordó con indignación.

Después de ese episodio hasta el día de la golpiza, Santos dijo que fue en varias oportunidades a diferentes reuniones ala escuela y que le decían que su hija "exageraba". "Hasta que pasó lo del martes que llego a llevar a mi hija y el de seguridad me dice que yo no podía entrar, que tenía prohibido el ingreso, así que me metí igual para pedirle explicaciones a la directora", relató.

Contó que ingresó con una amiga -no con su hija mayor como se había difundido antes- y que su amiga fue la atacó primero a la directora y que luego "todo se fue de las manos".

"La directora se nos venía encima y la vice le ponía el cuerpo para que no avance. Cuando mi amiga se agarra con la vice, la directora me agarra de los pelos y me mete adentro de la dirección y ahí peleo con ella", describió la mujer quien dijo que también recibió golpes de la secretaria. "A mí me pegaron entre dos", aseguró.

La mamá de la estudiante de sexto grado admitió que "no" le parece normal el comportamiento que tuvo para con las directivas de la escuela donde concurre su hija pero dijo que sucedió después de que ya había hecho denuncias sobre lo que vivía su hija ante el CPE.

"A ellas no les debo ni una disculpas, es más estoy recibiendo muchos mensajes de otras familias que también dicen que los directivos maltrataron a sus hijos", aseguró.

La mujer dijo que igualmente se siente mal y que también su hija está mal. "Hoy fui al Consejo y me piden que borre la publicación, no tienen nada coherente, me lo repitieron un montón de veces. Pero nada me dicen de a qué colegio puedo mandar ahora a mi hija", aseguró la mujer, madre soltera de tres hijos y vecina del barrio Confluencia.