Marixa Balli contó por qué está peleada a muerte con Panam

“Yo quería saber por qué me cambiaron el texto y me cag... el remate” , comenzó contando. Luego, recibió preguntas para saber si fue Panam la culpable del cambio: “Eso estaba arreglado entre ellos dos porque era re notorio. Entonces, me dejaron como una estúpida, se cag... de risa y yo, la verdad, que te puedo odiar, pero el escenario es sagrado. No nos tironeamos y no nos puteamos”.

“Con Corona después lo hablamos y lo solucionamos. Yo hice una gira de 6 meses con él", reveló y contó por qué no tiene buena relación: ”No, es que no me la fumo. Me pareció que estuvo muy mal no decir la verdad de lo que había pasado en ese momento “.

“¿Ella decidió fingir demencia?“, preguntó Ángel, para que Marixa responda: “Como todos. No se ahora, pero en ese momento en el teatro todos tenían como demencia. ‘No voy a meterme, no voy a aclarar y no voy a decir nada y que quede como una loca’”

En su relato sumó: “En esa temporada fallece el papá de ella, se va cuatro días y yo dije ‘chicos, hoy tenemos que suspender la función por un tema de respeto’. Y a ella le llegó, como siempre, que yo había dicho ‘hay que hacerlo, no importa que se haya muerto’. ¿Cómo voy a decir una cosa así?“.

“No sé si es que realmente le dijeron eso o ella quiso interpretar lo que quiso. El ambiente artístico es muy especial, por eso en un momento yo di un paso al costado porque me tenían con las bolas al plato”, lanzó, sobre los dos años que se mudó a Miami. “Acá nadie lo hace. El problema es que yo soy una mina frontal, me hago cargo de todo”, agregó.

“No me acordaba de todo este conflicto y un día vino Panam de invitada hace poco y la vi tensa a Marixa”, contó Ángel sobre una visita de Panam a LAM donde quedó en evidencia la alta tensión en la relación: “En ningún momento me dirigió la palabra”.

“Uno sabe lo que hace y yo me quedo tranquila. Si vos me hiciste algo hace cuatro años y lo negás, yo te miro y vos sabés por qué te estoy mirando. Eso es lo único que a mí me sirve”, se despachó la panelista del ciclo de América. “No me importa que salgan a aclarar. Nunca miento y sé lo que cada uno guarda, pero con mi mirada ya está. No pudo mirarme y cuando vos no decís la verdad, eso no es bueno. No lo pasé bien ahí”, cerró.