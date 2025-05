Connie Ansaldi contó cómo la trataba Jorge Rial cuando trabajaron en Intrusos: "Angustia"

"El Jorge bueno. Pero no estaba en política, era más relajado. Era otra cosa. Llegué cuando se fue Viviana Canosa. Jorge me vio a mí en un programa que se llamaba Perdidos en el Espacio, y ahí me llamó porque le pareció que era fresca y simpática. Era más desparpajada, no venía de la televisión. Tenía 23 años", contó cómo desembarcó en el programa.