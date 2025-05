Robo increíble: el misterio de los 15 millones y un auto aparecido a orillas del arroyo Covunco

La crónica policial da cuenta que la conductora se movilizaba en un Fiat Palio Adventure de color gris, cuando en un pequeño acto reflejo bajó del automóvil a efectuar una diligencia en su domicilio, momento que fue aprovechado por dos personas, a las que no pudo identificar, que hurtaron el automóvil y emprendieron una huida apresurada y sin contemplaciones. En primera instancia actuó la División Tránsito de la ciudad y luego por cuestiones de jurisdicción se puso al frente de las tareas de investigación la jefatura y el personal de la comisaría 48.

En el plano de las acciones policiales se conoció que teniendo los datos del automotor se montaron rápidamente operativos cerrojo en distintas rutas y caminos de la región. Así es que medía horas después del atraco, personal de la comisaria 34 de Mariano Moreno (a cargo del comisario Fabio Epulef) tomó conocimiento que un vehículo de similares características había traspasado las calles urbanas a gran velocidad en dirección a un conocido rincón a orillas del arroyo Covunco. Se trata del sector conocido como La Bomba.

auto- hallado- robado- dinero- MARIANO MORENO- 1.jpg

Una comisión de efectivos partió en esa dirección y lograron dar con la Adventure en situación de abandono en unos pastizales cercanos al agua. Al certificar que se trataba del auto robado se implementó un fuerte operativo que logró ubicar a uno de los autores del ilícito sobre la Avenida Juan José Valle.

Entre las pertenencias del detenido se logró incautar parte del botín sustraído. “Se logró secuestrar en esta detención un total de 4 millones de pesos en billetes de alta denominación. El detenido se puso a disposición del fiscal Marcelo Jofré, quien luego determinó su libertad supeditada a la causa judicial labrada”, informó el jefe de la Comisaría 48, comisario Santiago Valdebenito en comunicación con LMNeuquén.

image.png

El Misterio

Las tareas investigativas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal se desarrollaron tanto los días 29 y 30 de abril y el 1 de Mayo Las diligencias comprendieron inspecciones oculares, levantamiento de rastros y allanamientos, que el final no arrojaron los resultados esperados.

Se pudo saber que el vehículo y el dinero recuperados fueron formalmente restituidos a la denunciante. Aunque hasta el momento es un misterio que pasó con todo el resto del dinero de la cantidad denunciada que fue de 15 millones de pesos. De ese total apareció menos de un tercio y esto se agrava aún más porque no hay certezas del cómplice del malviviente detenido y que por ahora permanece prófugo de la justicia.

Al ser consultado Valdebenito sobre si la zona de la ribera del Covunco había sido un lugar de refugio o de huida, respondió que “fue un punto de la huida emprendida y en cercanías de ese lugar fue demorado uno de ellos. Al otro individuo no se lo pudo encontrar. Se nos perdió. No sabemos si se bajó antes o directamente lo pasaron a dejar a algún lugar en particular. Todo continúa siendo materia de investigación”.

Cabe indicar que en este procedimiento policial actuaron con diligencia y precisión la División Tránsito, Brigada de Investigaciones y Brigada Rural de Zapala. Asimismo, personal de la comisaría 48 (Zapala) y 34 (Mariano Moreno).